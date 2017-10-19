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今日 09:47 港股直擊 即巿股評

【異動股】浙江世寶漲9% 通過戴姆勒驗證開始量產

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浙江世寶(01057)今早急漲，暫時最多升9.1%，見3.25元創逾兩個月高，現升7.4%，暫有成交額818萬元。其A股(002703.SZ)最新升3.15%。

集團公布，近日該公司專門為戴姆勒Actros重型卡車開發設計的循環球轉向器，通過戴姆勒全部嚴苛的產品試驗認證和生產件批准程序審核，開始量產供貨。

該公司指出，與戴姆勒後續的訂單情況將取決於市場需求，存在不確定性，對本年度的收入與利潤暫無重大影響。

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