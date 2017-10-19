港股直擊 即巿股評

外圍股市繼續造好，港股今日有望升至28800點水平，刷新近十年高位。

隔晚美股道指一枝獨秀，道指收升160點或0.7%，報23157點。收市首次站上23000點，今年以來第51次創收市紀錄。標普收漲0.07%，報2561點。IBM大漲8.9%，創6個月新高，亦創下自2009年1月份以來的最大單日升幅，是道指上升的最大功臣。

IBM第三季度調整後每股收益為3.30美元，營收為191.5億美元，均較市場原先預期為高。美股企業第三季度業績已經迎來了很好的開局，據The Earnings Scout提供的資料顯示，在截至目前為止已經公布了季績的公司中，80%以上公司的盈利表現都超出分析師此前預期，73%公司的銷售額表現超出預期。

另外，聯儲局公布了經濟景氣狀況的褐皮書報告。褐皮書稱，各地區聯儲銀行認為經濟增速介於緩和與溫和之間；經濟增長普遍面臨勞動力市場緊張的跡象。

周三倫敦基本金屬漲跌不一。LME期銅收跌0.7%，報6991美元/噸；期鋁收跌1.1%，期鋅收漲1.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.29元，較本港上日收市升0.29元；騰訊(00700)ADR收報356.78元，升2.18元；國壽(02628)ADR收報24.82元，升2仙。油價偏軟，「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.13元，跌3仙； 中石油(00857)ADR收報5.07元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.82元，升4仙。至於電訊股則較弱，中移動(00941)ADR收報79.04元，跌0.11元；聯通(00762)ADR收報11.3元，跌4仙。

ADR港股比例指數報28803，較周三恒指收市升91點或0.32%。恒指昨日收報28711點，升14點或0.1%，連升5日進賬322點或1.1%，續創近十年收市高。參考ADR表現，恒指今早有望升穿周一創出的近十年高位28792點，國企指數日跑贏恒指，今日有望破位，創2015年7月下旬即約27個月高位。

焦點板塊

內房股：昨日突見回勇，其中融創中國(01918)收市急升近7% 。中共十九大在北京召開，總書記習近平發表工作報告。瑞銀發表報告指出，政策基調並無明顯調整，符合預期，並無過多涉及去槓桿及房地產的問題，可能是因為近期結束的全國金融工作會議，已經制定未來幾年的關鍵政策目標，預期相關工作繼續推進。預料在12月召開的經濟工作會議，政府可能進一步探討，如何加快建立房地產市場的長效調節機制，以保證房地產市場穩定及健康發展。

煤炭及鋼鐵股：昨晚國內商品期貨普遍下跌，其中焦炭、焦煤、動力煤分別收跌5.3%、3.9%、0.8%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌3.2%、3.5%。留意相關板塊股份今日表現。

焦點股份

中興通訊(00763)：公布今年首三季純利39億零465萬元人民幣, 按年上升36.6%； 另外上季出售旗下努比亞技術公司一成股權，錄得4.26億元人民幣投資收益，剩餘近五成股權亦錄得公允值重估收益17.46億元人民幣。公司同時預期，今年全年業績會扭虧為盈，賺43億至48億元人民幣。

石四藥集團(02005)：公布旗下全資附屬石家莊四藥近日與諾貝爾化學獎得主萊恩(Jean-Marie Lehn)簽署關於建立諾貝爾獎工作站的合作協議，為石家莊四藥提供科學研究及人才培養等服務。

新絲路文旅(00472)：公布以代價14.12億元收購深圳市你我金融信息服務全部股權，並將以發行代價股份支付。發行10.86億股代價股份，佔經擴大後已發行股本約25.29%；每股發行價1.3元，較該股停牌前收市價1.24元，溢價約4.84%，股份將於今日復牌。