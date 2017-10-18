即巿股評 港股直擊

按成交理論，由於周一大升，都利周三、周四整固，前文提及筆者已把10月的裸頭倉位鎖定，料10月的結算價在28600點之上的機率達83%，意味10月下旬回吐壓力不大。

從循環理論分析，第三季出現「低高低」的走勢，本季高位有七成機率在11月出現。在11月3日至11月17日間出現的機率較大，12月才見高位的機率只有兩成。考慮到年初至今升幅已巨，在環球主要市場中表現極之理想，讀者不妨於11月獲利，慎防12月的回吐壓力，現階段看大市回調壓力不大。但反覆偏弱回吐的機率不低，而且今年升幅已巨，12月再出現粉飾廚窗的機率甚低，即使出現Santa Claus Rally即聖誕老人效應，都傾向12月先跌，才會出現月尾反彈。

揀中細價股炒1月效應

從數據上看，Santa Claus Rally成功率只是五成，跟長線大市平均有六成交易日是上升來看，其實是偏低的。而且今年升幅已多，大多數投資者都不須於年尾再拚搏。從有效的年份來看，亦集中於12月最後5個交易日，所以不妨月初先行套現，如12月中旬跌幅較大，冬至前後出現買入訊號的，便極小注捕捉吧。

對於指數於1月的表現，相信各大小報章都會羅列，對於炒家而言，最重要是有哪些股會升？按先鋒基金的數據，按市值把股票分為十等份，市值較細的小型股，1月時平均升幅最高，大價股往往跑輸指數。所以如在12月最後5個交易日入市的朋友，不妨考慮中細價股，屆時便有望不單食正12月的反彈，更可延續升勢至1月。2018年是否出現1月效應，對指數而言現時難以說準，不過即使指數表現較差的年份，中細價股在1月份仍是表現較佳。

近日多隻內險股被點名，由於篇幅所限便不能在此一一羅列。有觀點指明年5月A股正式納入MSCI，買定內險博大升浪。誠然大量數據去支持，一個地區的股市加入MSCI後的一年，甚至兩年皆有可觀升幅。但那些數據卻並未列出，加入MSCI前的數月有否調整，及調整的深度。正如國慶長假一樣，先炒高再等其他投資者接貨的邏輯未見成立。入MSCI前炒高A股甚至國指，待其他基金被動買貨時套現，亦未見得是必勝良方。

從向心系統中選了幾隻內險股，讀者可研究一下，新華保險（01336），動力甚強，現價買入止蝕位可放在45元水平，上望55至56元水平阻力。中國太平（00966）現價買入以22元止蝕，上望29元水平。人保（01339）現價買入，止蝕位放3.3元，上望4.4元水平。這3隻內險股動力都比平保（02318）、財險（02328）及國壽（02628）強。

步入長線升浪 擇強而噬

步入大升浪，指數升幅固然驚人，不過要盈利倍增，更宜留意比指數升幅更多的個股。以2007年為例，當年不少個股達倍數升幅，遠高於指數。從碎形來看，大市已步入長線升浪，2018年5月前將出現一次較深度的調整，之後便會出現升勢快，波幅大的市況，讀者宜把握這段時間做好準備，預備食大茶飯。參考道指的表現，先由中型保險股起動，及後才是大型保險股跟大市同步上升。現時中外資金都流入內險股，預示指數突破的日子應不遠了。

短線而言，留意恒指現時偏離200天移動平均線已達13%，如11月大幅抽升，當偏離達16%或以上便宜分段套利， 待回順才再入市操作，務求做到低買高賣，分段加減倉操作。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。