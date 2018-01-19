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美股周二個別發展，道指一度突破23000點大關，並與標指一同再創收市新高。市場除聚焦公司業績，亦繼續炒作下任聯儲局主席人選。有消息指出，史丹福大學經濟學家泰勒(John Taylor)與總統特朗普會面時留下良好印象，獲提名的行情一度高漲。

坊間普遍認為，聯儲局過往決定加息與否，其實是有參考泰勒法則(Taylor Rule)，亦即每當通脹上升或失業率下跌就上調利率，通脹回落或失業率向上則減息。

從美國最新經濟數據來看，儘管早前遭受超強颶風吹襲，惟9月的核心通脹仍較預期疲弱，或會令聯儲局對12月加息的態度轉趨審慎。美國勞工部上周公布，扣除能源及食品價格的核心消費物價指數(CPI)按月僅微漲0.1%，低過8月的0.2%，亦差過預期；按年則升1.7%。

然而，數據與對上6個月的按月平均升幅(0.12%)大致相符。太平洋投資管理(PIMCO)估計，聯儲局用於衡量通脹水平的核心個人消費支出指數(PCE)在9月的按月升幅為0.11%，按年升幅維持於1.3%至1.4%，惟低於聯儲局的預測中位數1.5%。

值得留意的是，PCE內的核心服務消費與美國本土經濟表現關係密切，近期受核心產品價格下挫拖累，PCE表現疲弱，其中家居用品和服裝分別跌0.4%及0.1%，其餘各類休閒用品價格持平。由於電子商貿競爭愈趨激烈，零售價格調整的趨勢有可能延續。除此之外，新車和二手汽車價格也持續下滑，分別跌0.4%及0.2%。

核心服務方面，9月的核心服務通脹幅度較8月有所放緩，全年料保持平穩。9月的業主等值租金(OER)升幅為0.24%，8月則為0.35%；酒店價格升1.47%；車輛維修價格提高0.6%，部分是因颶風吹襲所致。

據PIMCO分析，由於住房價格(shelter cost)的趨勢穩定向上，因此預測2018年底CPI通脹率將回升至2%的水平。

通脹能否上升至聯儲局定下的2%目標水平有待觀察，息口去向未明。不過，由於泰勒一直認為當局把利率長時間維持在偏低水平會帶來風險，因此市場預計如果泰勒上台，美國加息步伐肯定會加快。

政經預測網站PredictIt調查顯示，下任聯儲局主席人選中，只有現任聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)一直保持領先，其餘的行情相對反覆【圖】；走勢一度回落的聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)的排名日前又再反彈，並成為次熱門。要注意特朗普有權提名4位成員填補目前理事空缺，加上明年2月耶倫任期屆滿，因此無論主席之位誰屬，聯儲局未來的獨立性肯定會大打折扣。

港股方面，恒指昨天收報28711點，微升14點(0.05%)。從技術走勢看，恒指本周初高開，再創近10年高位，遺下闊約128點的裂口。大市近日在高位橫行，走勢再次進入整固模式，技術指標依然正面，只要短期內不再跌穿成交密集區，並守穩區間頂部位置28200點水平(約為20天線附近)，可維持反覆尋頂格局。

信報投資研究部

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