即巿股評 港股直擊

中共十九大會議正在召開，環保股成為市場焦點，個別水務股更錄得不俗升幅。作為行業龍頭的粵海投資(00270)，不妨加以留意。該股的收入主要來自水資源業務，包括供水予香港、深圳、東莞及南沙，另亦擁有污水處理業務，具獨特優勢；其餘收入則來自酒店、特許專櫃銷售佣金，以及電力和貨品銷售等。

截至6月底止的上半年純利按年增加66.4%至37.85億港元，主要由於收購粵海置地(00124)股權，在會計上產生一次性非現金收益，金額約12.13億港元。而受惠於水資源業務表現較佳，同期營業額亦增11.3%至59.2億港元。

粵投最為市場熟悉的是其供水工程，除了供應香港食水外，亦包括深圳及東莞地區。上半年對香港、深圳及東莞的總供水量按年上升4.7%至9.61億噸，對港的供水收入增加6.4%至26.06億港元，對深圳及東莞的供水收入則增9.9%至5.87億港元，整個東深港供水項目佔總收入比為53.9%，是集團主要收入來源，稅前利潤則升9.3%至21.32億港元。

供水予香港的協議每3年更新一次，由廣東省與香港制訂，現行協議的代價較對上3年增加6.4%，但將於今年底屆滿。新的協議仍在磋商中，料於年底前公布。更新後的供水合約，費率增幅的多少，將成為影響股價的根本因素。根據香港與廣東省政府簽訂的2015至2017年度香港供水協議，每個年度對港供水收入分別為42.23億、44.92億及47.78億港元。

增購資產可擴大自身業務

粵投近年擴大收購力度，今年4月完成向母公司收購粵海置地73.8%股權，涉資37.8億港元。後者主要於內地從事房地產業務，於深圳布心區擁有大量土地，由原有的啤酒廠，修改為擁有辦公室及商場的綜合性用途項目。收購粵海置地，無疑會攤薄粵投未來數年的每股盈利，但可即時提升每股資產，亦有助地產業務擴展。

另外，粵投7月又宣布認購汕頭水務項目，涉資達16.38億元人民幣，亦是今年水務方面的最大單項投資。汕頭項目雖然短期未能產生貢獻，但長遠有助擴充現有業務。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期粵海投資2017、2018及2019年每股盈利為0.781元、0.757元及0.806港元，給予12個月目標價12.8港元，相當於今年預測市盈率16.46倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理