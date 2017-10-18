重要通告 港股直擊

中興通訊(00763)公布業績快報，按中國會計準則，截至9月底止首三季淨利潤39.05億元，按年升36.58%。

期內，營業收入765.8億元，按年增7.01%。

中興通訊預期，截至12月底止全年淨利潤43億至48億元(人民幣‧下同)，去年虧損23.57億元。

該公司指出，扭虧主要由於運營商網絡及消費者業務收入按年增長，預計集團營業收入和毛利將有所提升，以及去年度因計提相關美國政府部門合計8.92億美元罰款的一次性而産生虧損，預計本年度無重大營業外支出事項。