港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指盤中突破兩萬三，衝上歷史新高。中共十九大今日開幕，中港股市靠穩，恒指4連升後，今日大部分時間於28700點水平爭持。

恒指今早低開61點，開市後曾跌67點，見28629點全日低，其後掉頭向上，一度倒升31點，見28729點全日高，中午跌1點，午後續窄幅上落。恒指收報28711點，升14點或0.1%，連升5日進賬322點或1.1%，續創近十年收市高。大市今日升跌股份比例呈50%對50%。

全日成交額875.81億元，較上日回升約37.02億元。

國企指數收報11621點，升53點或0.5%。

恒指即月期貨收市跌26點或0.09%，報28677點，低水35點。

中共第十九次全國代表大會今早在北京開幕，A股高收，滬指升0.29%；深成指升0.07%。兩市成交額約4421億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升33點，報22984。

藍籌方面，周五開市前公布第3季業績的友邦(01299)升0.5%；長和(00001)升1.3%；長實集團(01113)升1.6%；港交所(00388)升0.4%。相反，銀行股偏軟，建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌0.3%；滙控(00005)跌0.2%。另外，騰訊(00700)分拆閱文今早除凈，開市報349.6元，收報354.6元；新世界發展(00017)跌1%；旺旺(00151)和昆能(00135)跌約1.5%。

焦點板塊

內險股：今日支撐大市，平保(02318)創新高，收市升1.9%；國壽(02628)升2.3%，為表現最好藍籌；新華保險(01336)升4.5%，為表現最好國指成分股；太平(00966)升3.4%；太保(02601)升3.3%；人保(01339)升2.2%。相反，焦點半新股眾安在綫(06060)曾見82元創兩周新低，收市跌4.5%，成交額9.99億元。

內房股：今日多股回勇，融創中國(01918)升6.9%，成交額10.46億元；萬科(02202)升1.7%；碧桂園(02007)升3.6%；龍湖地產(00960)和世茂房地產(00813)升約3%；雅居樂(03383)升2.7%；中海宏洋(00081)升5.6%；中國金茂(00817)升4.4%；合景泰富(01813)升4.2%；新城發展控股(01030)私有化計劃告吹，復牌曾升10.4%，收市升4.7%。

科技股：手機零件股普遍低收，昨日挫一成後大拗腰的信利國際(00732)曾升5.1%，收市跌2.2%。另外，台灣傳媒引述供應鏈消息人士指出，iPhone X的零件樽頸問題已經解決，交貨量可以大幅增長，不過蘋果概念股向下，舜宇光學(02382)跌穿50天線，收市跌2.8%；昨日逼近上市高位的瑞聲科技(02018)回吐4.2%，為跌幅最大藍籌；高偉(01415)回吐2.9%；ASM太平洋(00522)跌1.5%。科網股金蝶國際(00268)創逾兩年高，收市升6.8，成交額3.82億元，野村把金蝶目標價由3.7元上調至5元，維持「買入」評級；金山軟件(03888)升3.1%；擎天軟件(01297)升2%。

影視傳媒股：昨日飆升47%的天馬影視(01326)下午復牌後曾飆27.3%，其後倒跌，收市升1.8%，集團今早停牌，中午公布主席黃栢鳴一直與獨立第三方磋商有關可能出售其所持股份權益的事宜，但無就潛在交易訂立任何具體協議。另外，IMAX中國(01970)升2%；A8新媒體(00800)升8.2%；壹傳媒(00282)升2%；仙股中國國家文化產業(00745)急升16.7%；鳳凰衛視(02008)升1.8%。不過，早前熱炒的華誼騰訊娛樂(00419)續回吐，收市跌6.4%。

新能源股：十九大開幕，多隻新能源股破位，保利協鑫(03800)創逾年半高，收市僅升0.8%；華電福新(00816)創52周高，收市升4.1%；金風科技(02208)創逾年半高，收市升3.1%；大唐新能源(01798)獲大行升目標，股價創逾兩年高，收市升8.7%；陽光能源(00757)創逾兩年高，收市升11.9%。燃氣股方面，北控(00392)創逾一年高，收市升2.3%；新天綠色能源(00956)創兩年半高，收市升3.2%；新奧(02688)升1.6%。

焦點股份

綠葉製藥(02186)：集團持續回購，股價午後急升，曾飆10.9%創逾7個月高，收市升8.8%，報4.97元，成交額增至2.96億元，為超過10個月最活躍。

西王置業(02088)：昨日因溢價3.72倍換股炒高1.4倍，收市後發通告表示不明升因。今早高開低走，收市急吐22.5%，報0.465元，為表現最差港股。

利標品牌(00787)：連續兩日整固後，下午發力，股價創4個月高，收市升9.4%，為表現最佳「滬港通」南向股份；同系利邦(00891)收市升3.3%。

新股：兩隻創業板股份上市，春能控股(08430)高收2.3%，不計手續費，每手賺50元。健升物流中國(08457)收報0.38元，較招股價0.3元高26.7%，不計手續費，每手賺800元。

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