即巿股評 港股直擊

今日與大家分析一隻「串連財技」股份，就是華夏健康產業(01143)，先看看昔日股價表現，於7月16日收報0.128元，翌日在沒有任何消息刺激下，單一急升近兩成(0.128 → 0.153元)，繼而下一天的晚上發布「須予披露及關連交易」公告，向控股股東仰智慧收購安徽省之醫療業務，目標公司名為安徽華源國怡醫療投資管理有限公司，成立於2005年，主要從事貿易及向包括本地醫院在內之客戶出售醫療設備 (例如胃鏡及十二指腸鏡)。此項收購活動涉及該公司51%權益，代價為象徵式以1元人民幣進行。公告顯示該公司截至2015年和2016年12月31日之純利分別約78.50萬元和264.40萬元人民幣，而截至去年底的資產淨值約742.80萬港元，反映交易對集團有利，卻未能帶動股價進一步上揚。

收購交易基本資料

當日收報0.145元，之後股價「陰跌」至9月25日收報0.124元，約兩個月下跌14.48%。翌日才見回升，連升三日至9月28日收報0.161元，突破7月17日收報0.151元，形成「碗型底」的利好技術走勢，並反覆向上，升至10月9日收報0.18元，於五個交易日升近12%，卻在翌日回落逾6%，收報0.168元。但於下一天開市前宣布短暫停牌，翌日 (10月11日) 晚上揭盅，收購一間位於蘭州科天水性科技產業園公司的84.11%股權，該公司主要從事製造及銷售「中川001」及「中川002」品牌之聚氨酯避孕套，代價為3.6億元人民幣，折合約4.14億港元。參考9月11日收市後發布的2017年中期報告顯示，截至今年6月底集團流動資產的「銀行及現金結餘」約2.9億元，較交易代價少逾1.24億元，明顯要再集資才夠支付代價。

與預期的稍有分別

雖然公告表示代價將以內部資源及債務融資償付，不過當時與學生討論此股，以及於上周四在一個網上媒體進行直播訪問時，已表示此股短期進行股本集資機會大。理由是截至今年6月底集團流動負債的「借貸」約2807萬元，而於2013和2014年底的銀行借貸分別約1.12億和1.17億元，但於2015和2016年底卻分別是零，以及約7971萬元，繼而是今年上半年約2807萬元，可見短期債項在不斷下降，我的看法不是集團財務狀況正在改善，而是銀行不願向集資提供貸款，那又何以用債務融資來支付今次的代價呢？果然，集團於10月13日 (宣布上述交易兩日後) 晚上宣布一般授權配股，但與我的預期稍有分別，筆者認為應是特定授權配股。

設置高位等價配股

皆因按今年5月29日舉行的股東週年大會取得的一般授權配股上限約9.91億股，參考10月10日收報0.168元，以折讓上限少於20%計算，配股價為0.135元，集資金額不足1.34億元，扣除配股成本，淨額應不多於1.31億元，遠低於代價約4.14億元。即或考慮到上述集團現金約2.9億元，扣除借貸約2807萬元後，餘下現金不足2.62億元，連同配股可得淨額約1.31億元，合計還不到3.93億元，仍不足以應付交易代價。然而，於10月12和13日的股價表現，卻令形勢出現微妙變化，那兩天分別收報0.198和0.30元，升幅為17.86%和51.52%，即兩天合計升近八成，這就是可用一般授權配股的原因。但其實還有配股價定位和配股對象配合，前者為0.3元，正好與10月13日的收市價相同，即為「等價配股」，不過大家也明白這樣對承配人根本毫無誘因接貨，所以現在談到後者。認購方為Keywan Global Limited，由獨立第三方何笑明實益擁有，然而今次配股卻沒有配售代理介入，由此推斷何笑明與集團管理層是認識的，這就能解釋何以收市價在創近十五個月新高的「高價」及「等價」配股的情況下，仍肯向集團提出今次配股安排。值得留意今次配股不設禁售期，若股價升至遠高於配股價之時，認購方很大機會沽貨離場，由此推斷股價雖已大幅上揚，暗示仍有續升空間。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。