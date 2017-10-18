即巿股評 港股直擊

隔晚道指二萬三點倒此一遊，雖然收市企唔倒呢個位，但再創新高。至於港股繼續整固，暫時喺28700水平附近窄幅爭持。不過隔晚夜期都幾蠱惑，無厘頭自殘隊落去接近28600水平，搞到今朝港股低開，開市曾跌67點，見過28629點半日低位後，似乎28600又守得住，其後倒升見過28729點，中午報收28696點，微跌1跌，半日波幅僅100點。國指則報收11619點，升51點跑贏大市。

十九大今日開幕，阿Man一邊聽住習大大講話已經想瞓覺，另一邊個市又點咗穴咁款，口痕友話阿爺嘅維穩原來係用定海神針，另到大市唔上唔落定咗型。

重磅股行唔郁，騰訊(00700)今日除淨，不過都係有關閱文集團嘅認購權，呢吓除淨實際意義不大。反而係閱文公布認購細則之後，散戶喺優先預留認購方面可以話絕望，繼而對騰訊有啲不滿，沽貨洩忿出番啖氣。當然阿Man呢吓係講笑，但騰訊創新高後，又要喺350元樓上打打底。大笨象(00005)繼續喺77元水平天然呆，落實換新CEO亦未能刺激股價，講到底都係要有資金掃貨先能夠起飛。

內險股繼續跑贏，當然係阿Man愛股平保(02318)最巴閉，半日升1.8%又創新高。落後嘅國壽(02628)今日升2.9%，衰咗咁耐威番次，成為升幅最大成份股。其他內險股同樣做好，只有半新股眾安在綫(06060)繼續調整，半日再跌3.6%。

軟件股喺科技股板塊中跑出，之前阿Man曾推介嘅金蝶(00268)升至年內高位，已順利升穿4.25元，多得大行再調高其目標價至5元，有貨當然繼續持有，但無貨再追高似水位有限。反而可留意中國軟件(00354)半場升3%，再升至今年高位，睇吓有冇本事再破頂，挑戰2015年高位5.5元。

留意今日啲內房股做番好啲，唔排除已消化有關樓市調控負面消息，一對龍頭恒大(03333)同融創(01918)分別升逾1%及3%，阿Man就望住碧桂園(02007)，能夠重上10日及20日線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)