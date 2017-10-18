港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指一度突破兩萬三，衝上歷史新高。港股4連升、進賬逾300點後，今早於28700點水平窄幅爭持。

恒指今早低開61點，開市後曾跌67點，見28629點半日低，其後掉頭向上，一度倒升31點，見28729點暫半日高，上午大致窄幅爭持。恒指中午收報28696點，跌1點，大市成交額481.63億元。

國企指數報跑贏，中午收報11619點，升51點或0.4%。

中共第十九次全國代表大會今早在北京開幕，A股靠穩，滬指升0.27%；深成指升0.33%。

藍籌銀行股偏軟，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.5%；中行(03988)跌0.5%；滙控(00005)跌0.2%。另外，騰訊(00700)今日除息，開市報349.6元，半日收報352.8元；新世界發展(00017)跌0.8%。相反，周五開市前公布第3季業績的友邦(01299)升0.3%；中移動(00941)升0.3%；長和(00001)升1.7%；長實集團(01113)升1.2%；港交所(00388)升0.6%。

焦點板塊

內險股：今早跑出，平保(02318)創新高，半日升1.8%；國壽(02628)升2.9%，為表現最好藍籌；新華保險(01336)升4.1%，為表現最好國指成分股；太平(00966)升3.4%；太保(02601)升3.2%；人保(01339)升1.6%。相反，焦點半新股眾安在綫(06060)曾見82元創兩周新低，半日跌3.6%，成交額6.39億元。

新能源股：十九大開幕，多隻新能源股破位，保利協鑫(03800)創逾年半高，半日升3.3%；華電福新(00816)創52周高，半日升2.5%；金風科技(02208)創逾年半高，半日升2.7%；大唐新能源(01798)創逾兩年高，半日升6.8%；陽光能源(00757)創逾兩年高，半日升13.4%。燃氣股方面，北控(00392)創逾一年高，半日升1.4%；新天綠色能源(00956)創兩年半高，半日升4.1%；新奧(02688)升1.9%。

科技股：手機零件股今早個別發展，昨日挫一成後大拗腰的信利國際(00732)曾升5.1%，半日無起跌。另外，台灣傳媒引述供應鏈消息人士指出，iPhone X的零件樽頸問題已經解決，交貨量可以大幅增長，不過蘋果概念股普遍向下，舜宇光學(02382)跌穿50天線，半日跌2.4%；昨日逼近上市高位的瑞聲科技(02018)回吐3.1%，為跌幅最大藍籌；高偉(01415)回吐2.1%；ASM太平洋(00522)跌1.2%。科網股金蝶國際(00268)創逾兩年高，中午升半成，成交額2.31億元，野村把金蝶目標價由3.7元上調至5元，維持「買入」評級；金山軟件(03888)升3.7%；中軟國際(00354)升3%。

焦點股份

新城發展控股(01030)：私有化計劃告吹，今早復牌曾升10.4%，半日升3.6%，成交額9830萬元。

西王置業(02088)：昨日因溢價3.72倍換股炒高1.4倍，今早高開低走，半日回吐17.5%，報0.495元，為上午表現最差港股。

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