港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指標普創新高，道指盤中歷史性升至二萬三關。「十九大」開幕，港股今早繼續窄幅爭持，未有明顯方向。

恒指今早低開61點，開市後曾跌67點，見28629點半日低，其後掉頭向上，一度倒升31點，高見28729點，高低位僅有約100點的波幅。恒指中午收報28696點，跌1點，大市半日成交額481.63億元。

國企指數報11619點，升51點或0.44%。

內險股受追捧，中國人壽(02628)追落後，半日升2.9%，為表現最好藍籌。平保(02318)破頂，高見66.2元，今早則升1.85%; 新華保險(01336)及中國太保(02601)則分別升4.08%及3.21%。

科網軟件股方面，金蝶國際(00268)獲野村調升目標價至5元，今早升5%，報4.18元; 金山軟件(03888)升3.7%，創近兩個月高; 博雅(00434)及中軟國際(00354)分別升6%及3%。

光伏太陽能股回勇，陽光能源(00757)急升13.43%，創逾兩年新高。順風清潔能源(01165)昨日回吐後，半日升3.85%; 保利協鑫(03800)及協鑫新能源(00451)分別升3.25%及5.45%。

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