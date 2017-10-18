港股直擊 即巿股評

認真，公司嘅Training Course我上咗兩堂，仲有下個星期二(10月24日)最後一堂，至今我都唔係好知點解要上(如果話係公司policy嘅話我no say)，但我都幾肯定呢個course最應該上嗰個唔係我。

今日「十九大」開幕，都預咗電視無乜好睇，依家9點58分，恒指都係升24點，做緊28722點，估計呢個悶局由噚日恒指埋單升5點無乜分別。日線圖睇恒指加例牌嗰五條平均線都係無咩啟示，轉用保歷加通道，開咗之後見到保歷加通道口繼續拓闊，即係比位個市走動，不過依家恒指現價同保歷加通道頂部嘅距離遠咗少少，即唔係貼住嚟行，放心，走勢上都仲處於保歷加上升通道嘅，吹緊個市有望上31958點嘅各位好友唔需要太過擔心，「但係SlowSTC(14,3)%K線同%D線都見『9』字頭，出現嚴重超買啦喎，個市唔係應該按鐘擺而向下架咩？」係就係，但若然個市要向下行嘅話，再用返保歷加通道作為量度工具，要回都回返落10天線(28505點)，跟手再落到去20天線(28151點)，又即係保歷加通道中軸；就算去到呢個位，講緊恒指都仲係保歷加上升通道，right？

依家10點17分，恒指現價28683，跌13點；開恒指牛熊證街貨睇，就算按恒指目前做過嘅最高點28729點計算，恒指都未話踩入熊證或牛熊嘅街貨區，咁當然啦，恒指現水平個位置就梗係同上方熊證較近，最貼價嘅熊證係28800至2899點，呢度有相當於644張期指，而由呢度開始向上計，啲熊證一層比一層多，28900至28999點有889張期指；再上29000至29099點呢度就1201張期指。呢度同現價都只係差416點，唔係話好遠，但夾埋就可以食到2734張期指囉。

睇埋下方牛證，最貼價嘅係28400至28499點，呢度有相當於460張期指，同現價比就有283點距離；至於重貨區就係28100至28199點，呢度有1228張期指，若然要個市落到呢度嘅話，就要由現價向下行多583點先到，計及沿途可以食到嘅期指期指張數就有2580張。

咁計落似乎向上行食熊證暫時仲有著數，恒指牛(63725)，收回價28300點，成交活躍，但開始要小心恒指牛熊證街貨圖上顯示街貨嘅分布，因為開始艱跡象似兩難嘅局面。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]