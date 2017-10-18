2隻新股今早上市，創業板春能控股(08430)開報0.49元為暫時高，較招股價0.44元，高0.05元或11.4%，現報0.465元，暫錄成交額2810萬元。
春能控股為新加坡物流行業運輸及存儲服務供應商。
內地物流服務供應商健升物流中國(08457)開報0.37元，暫時最高見0.38元，較招股價0.3元，高0.08元或26.7%，現報0.36元，暫錄成交額2740萬元。
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