即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後回軟，全日波幅135.23點，無明顯方向。恒指收報28697.49點，升4.69點或0.02%，成交金額 838.79億元。國指收報11568.31點，跌34.61點或0.3%；上證收報3372.04點，跌6.43點或0.19%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指未能上破上日高位，以陰燭收市，若與前交易日走勢一併參考，則呈「烏雲蓋頂」的利淡形態，惟近期即市波幅有限，宜再觀望後再作準。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。

中共十九大會議於今天開幕，主題報告的持續時間可能會超過一個小時，涵蓋的議題將包括政治、經濟、國防、外交政策以及港台。中共十九大發言人表示，中國去槓桿未對經濟產生明顯緊縮效應。標準普爾表示，中國在降槓桿方面邁出了試探性的腳步，但由於家庭和政府的債務水平上升，因此進展不均衡。

美國聯儲局9月貼現率會議紀要顯示，堪薩斯城聯儲尋求上調貼現率，其它11家聯儲銀行支持按兵不動。

美國8月跨境投資資金流入1250億美元，中國持有的美國國債規模攀升至逾一年來最高水平，達到1.2萬億美元，較7月份增加345億美元。美國財政部稱，主要貿易伙伴均沒有操縱滙率，稱讚中國採取行動避免人民幣「無序」貶值，將台灣從觀察名單中移除。

CNN報道指，北韓一官員稱或在特朗普訪問亞洲期間，測試洲際彈道飛彈。美國政府將繼續評估對付金正恩的軍事選項，但外交解決方案仍是首選。受企業業績理想帶動，美股三大指數向好，道指一度升穿23000點，創歷史新高。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為28600水平。

個股介紹：

中國石油股份(00857)的主要業務為從事原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及原油產品的煉制，煉油產品的銷售及貿易，以及天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。

集團在2017年中期錄得營業額9759.09億元人民幣，增長32%，主要是受原油、天然氣、成品油等主要產品價格上升及銷售量增加綜合影響。股東應佔溢利126.76億元，大升 22.8倍，主要因為上年同期中亞管道公司部分股權處置部分實現收益歸屬於非控制性權益。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為30.36倍，周息率2.45%。股份上日收5.05元，上望5.6元，止蝕設於5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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