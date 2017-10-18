港股直擊 即巿股評

市場聚焦今日十九大開幕，隔晚港股ADR偏軟，料高位或反覆，觀望中港股市「維穩」行情能否持續。

隔晚美股三大指數漲跌不一，道指標普再創收市新高。道指最高升至23002點，為歷史上首次突破23000點關口，收市升40點或0.18%，報22997點。納指微跌不足1點，報6623點。標普收漲0.07%，報2559點，今年第46次創收市新高。銀行與醫療保健板塊財報成為市場關注焦點。

自特朗普2016年11月8日當選美國第45任總統以來，道指已經累計上漲逾4600點，公司業績及及特朗普稅改計劃都是美股持續上升的動力。

美國最大健康保險公司聯合健康集團(UnitedHealth Group)季度盈利超出預期，並上調了全年調整後盈利預期，股價大漲逾5%。強生的季度業績亦超出預期，股價升3.5%，亦創下了歷史新高。

此外，特朗普表示將會在短時間內決定聯儲局下任主席的最終人選。路透早前報道，特朗普已經就下任聯儲局主席的提名，篩選出一個五人名單，包括現任聯儲局主席耶倫，白宮國家經濟委員會主席科恩，聯儲局理事鮑威爾，聯儲局前理事沃什，以及史丹福大學經濟學家泰勒。特朗普可能會在11月3日亞洲之旅啟程前，公布提名人選。

周二倫敦基本金屬個別發展。LME期銅近期持續攀升，昨收跌1.3%，報7040美元/噸；LME期鋅反彈，收漲3.7%，報3074.5美元/噸；期鉛跌2%，期鎳升0.9%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.7元，較本港上日收市跌0.45元。騰訊(00700)ADR收報352.87元，跌1.93元；國壽(02628)ADR收報24.11元，跌0.14元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.14元，跌6仙；中石油(00857)ADR收報5.06元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.83元，升1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報79.12元，跌3仙；聯通(00762)ADR收報11.3元，跌8仙。

ADR港股比例指數報28624，較周二恒指收市跌73點或0.26%。恒指昨日收報28697點，微升4點，連升第4日，期內進賬307點或1.1%，續創近十年收市新高。不過大市昨日下跌股份比例有58%，上升股比例為42%。股價高於50天線比率的中線市寬下跌1個百分點至61.6%。恒指短期阻力為本周一高位28792點，支持位參考10天線約28560點附近。

中共十九大會議今日召開，市場政治局常委人選成十九大焦點，另外人民銀行行長周小川退任在即，接班人備受關注。留意所謂的A股「維穩」行情能否持續，環保等國策板塊料較熱鬧。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布與多家銀行及金融機構，以及建行香港分行簽署融資協議，將向該公司提供一項以港元及美元計值金額，分別為24.54億元及9.35億美元(約72.93億港元)的雙幣可轉讓定期貸款融資，合共97.47億元，為期4年。

新城發展控股(01030)：公布由於私有化計劃於法院會議上未獲不少於75%獨立股東批准，以及遭超過10%的獨立股東否決，故該公司私有化將不會進行，股份將於今日復牌。

專業旅運(01235)：預期截至9月底止6個月業績將大幅下降，去年同期股東應佔溢利89.8萬元。

金達控股(00528)：發盈警，預期截至今年9月底止全年純利，將按年下跌不少於60%。