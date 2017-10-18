即巿股評 港股直擊

上周，我們講到港股炒落後，並且提到兩桶油，聯想(00992)，港交所(00388)均開始轉強，這幾隻個股繼續表現穩定向上。根據這個思路，不少朋友應該還見到如旺旺(00151)，步康師傅(00322)的後塵突飛猛進，而科技股如金蝶(00268)表現搶眼，接下來金山軟件(03888)是否也可放入觀察名單呢？各汽車股你追我趕，吉利汽車(00175)龍頭堅挺之下，其他落後如東風集團(00489)，北京汽車(01958)都盤底回升，如長城汽車(02333)，則大型橫盤醞釀突破，如果進一步突破可以高度關注。

市場突破28000點後，指數上漲其實並不迅速，卻見市場寬度不斷改善，後進資金尋寶，固然會選擇相對落後的股份，如果有基本面因素支撐和憧憬的可優先考慮。

最近身邊買方朋友不斷傳來「捷報喜訊」，今年收益率隨便超過100%。作爲朋友當然真心爲之高興，但同時卻又沒有任何要與其攀比之心。

所謂long fund以買入持有爲主的策略，不能每年都期待有暴利，通常幾年好幾年壞，關鍵是要有耐性守得住雲開才見月明，好景的年份回報率驚人，輪到不好景的年份一定要堅守住不要放棄。

而對於交易型策略的投資者來說，行情卻沒有好壞之分，無論上漲下跌還是橫盤理應都是盈利機會，關鍵在於賺自己能賺到的錢，並持之以恒。這種策略追求的是每年收益率應當相差不遠。訣竅是找到自己的盈利模式，然後堅持下去。

對於交易型策略的投資者來說，牛市和熊市是沒有甚麼意義的，最重要是盈利曲線的平穩向上，所以很多時候是從風險的角度去衡量交易機會的。而對於買入持有爲主的投資者來說，牛市熊市最可怕的其實是情緒，牛市的頂峯風光無限好，加槓桿增加收益率是眼前最大塊肥肉，一旦控制不住，後果往往是毀滅性的。2015年後A股股民瘋狂配資醉生夢死，引發股災一發不可收拾，可是股民的記憶只有三秒。

回到目前市場，美股著名財經網站CNNMoney定期公佈其編制的Fear & Greed Index，該指數製作認真值得參考！該指標結合各個市場層面來客觀地反映市場情緒。目前該指標剛好就處於Extreme greed，極端貪婪。

無獨有偶，在筆者月初製作的10月月報中給出標普的上行目標2555，剛剛亦到達了。

我常常說，在上漲趨勢中，每逢大漲是賣的信號，大跌才是買的信號，過往配合時間週期買到的低點都獲利豐厚。所以我們敢說，在市場極度貪婪的時候，我們少貪一點，爲的是等別人怕的時候，我們就能多貪一點！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。