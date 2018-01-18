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歐洲央行去年12月宣布，今年4月起每月買債規模由800億歐羅減至600億歐羅，並延長買債措施至今年12月，市場憧憬歐洲籌劃「收水」，歐羅兌美元從今年初起展開反彈，由最底的1.05水平反覆回升，7月升穿自2015年構成的徘徊區頂部1.15水平，9月初更高見1.2092，惟近期升勢放緩，過去3星期以來明顯受制於50天線，陷入膠着狀態。

歐央行即將於本月26日舉行議息會議及記者會，由於量寬計劃期限差不多屆滿，市場期待此次會議將為歐洲未來貨幣政策一錘定音。

然而，歐央行這支大水喉是放是收，目前似乎未見釋出明確訊號。

彭博日前引述消息人士透露，歐央行的買債總額將於今年底觸及2.28萬億歐羅，非常接近2.5萬億歐羅的上限，故估計歐央行或把每月買債額度由600億歐羅進一步下調至300億歐羅，並延長放水期限至明年9月。換言之，市場期待歐央行本月公布收水的願望或許會落空。

不過，歐洲可望繼續放水並未在滙市引起太大迴響。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，非商業(或投機性)投資者所持歐羅期貨淨倉合約數目，由去年11月的負12.3萬張持續走高，上周二(10日)已回升至正9.8萬張，屬2011年5月以來最高水平，足以反映投機者仍然非常看好歐羅滙價前景。

期權市場方面，歐羅兌美元一年期風險逆轉利率指標(Risk Reversal，計算相若認購與認沽期權波幅差)，由去年11月中錄得的負2.61水平輾轉回升，已於9月13日升穿0界線，創2009年以來新高，顯示期權投資者對歐羅前景看漲。惟有關指標近期掉頭走軟，呈現再度跌向負值之勢，吸引淡友蠢蠢欲動。

技術走勢上，歐羅兌美元似正形成頭肩頂【圖】。歐羅兌美元8月初升至1.19水平後出現沽壓，至8月底再度上升，9月8日觸及1.2094後又再回落，目前疑似徘徊頭肩頂的右肩，頸線或與2014年5月開始的升浪38.2%阻力水平(約1.1736)相近。

若歐羅兌美元進一步下挫並跌穿頸線，這輪調整恐下試1.13至1.15水平，即2015年3月展開的大型徘徊區頂部。歐羅去向暫未明朗，有待較明顯的訊號方可確認轉勢。

總括而言，假設歐央行行長德拉吉維持鴿派作風，如同傳聞般不急於結束放水，那麼近日剛突破13000點關口的德國DAX指數勢將再創新高，帶動其他歐股挑戰高峰。若然德拉吉在繼續放水的前提下，未能提高市場對其準備收水的預期，導致歐羅走跌的話，意味美滙將相對轉強，如此市況可能會拖累包括香港在內的新興市場股市，令近期的升勢減弱。

恒生指數昨天窄幅上落，高開84點，報28777點，已見全日高位，收報28697點，升4點(0.02%)。大市全日成交838.79億元，上升股份佔42%。短線市寬(3天線高於18天線比率)於上周突破9月13日高位59.3%後，似乎正朝向70%阻力區底部進發，港股短期走勢繼續向好。

信報投資研究部

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