訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:20 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】兩個月升5倍的創新投資法

放大圖片

中國投資基金(00612)今日大部分時間佔據跌幅榜首，盤中曾插44.8%見2.17元，收市僅跌4.6%，成交額4730萬元為超過一年最活躍。

關於中國投資基金，大家最熟悉其主席兼主要股東隋廣義，隋廣義本人及透過其有份創辦的鼎益豐集團附屬，共持有近29%股權。

隋廣義的經典一生，去年已有傳媒行家進行深入報道，這裡不詳述，主要想讀者留意隋廣義自創的「禪易投資法」。根據鼎益豐集團的介紹，「禪易投資法」為隋廣義把東方禪易文化與現代投資術結合，通過「禪定的修習和易理的變換，把金融投資中複雜的計算問題，轉換成容易計算和解決的簡單問題」。

比肩畢非德索羅斯
而鼎益豐集團官網強調：「禪易投資法成為繼畢非德的價值投資法、索羅斯的對沖投資法之後又一創新投資法」，鼎益豐更在深圳設立禪道商學院。

中國投資基金乃21章公司，簡言之其業務就是炒股，隋廣義任主席後集團有否受惠於「禪易投資法」呢？隋廣義2015年9月1日出任非執行董事，正加入董事會，中國投資基金於2015年9月15日公布的未經審核每股綜合資產淨值為0.26元，當時已發行股本約為11.07億股，即隋廣義加入董事會初期，中國投資基金綜合資產淨值近2.88億元。

截至今日，今年恒指升幅30.4%。中國投資基金截至去年12月31日的未經審核每股綜合資產淨值跌至0.08元(已發行股本約11.07億股)，即綜合資產淨值約8856萬元。另外，集團截至6月底止中期虧損擴大至6555.62萬元，每股基本虧損5.79仙，不派中期息。去年同期虧損298.57萬元。

集團10月13日公布，於今年9月30日的的未經審核每股綜合資產淨值為0.04元，集團早前進行「10供1」，已發行股本增至約12.18億股，即綜合資產淨值僅約4872萬元，表現跑輸港股。

股價兩個月升近五倍
施主且慢，雖然資產淨值向下，股價呢？中國投資基金股價由7月底的0.75元水平起步，9月27日升至4.49元，約兩個月內最多飆近5倍，。

股海羔羊眾多，能夠了解21章公司的資產淨值背離股價表現，可能代表你有慧根參透「禪易投資法」的奧義。

而中國投資基金的投資團隊，似乎要去禪道商學院進修一下。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

放大圖片

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。