即巿股評 港股直擊

中國投資基金(00612)今日大部分時間佔據跌幅榜首，盤中曾插44.8%見2.17元，收市僅跌4.6%，成交額4730萬元為超過一年最活躍。

關於中國投資基金，大家最熟悉其主席兼主要股東隋廣義，隋廣義本人及透過其有份創辦的鼎益豐集團附屬，共持有近29%股權。

隋廣義的經典一生，去年已有傳媒行家進行深入報道，這裡不詳述，主要想讀者留意隋廣義自創的「禪易投資法」。根據鼎益豐集團的介紹，「禪易投資法」為隋廣義把東方禪易文化與現代投資術結合，通過「禪定的修習和易理的變換，把金融投資中複雜的計算問題，轉換成容易計算和解決的簡單問題」。

比肩畢非德索羅斯

而鼎益豐集團官網強調：「禪易投資法成為繼畢非德的價值投資法、索羅斯的對沖投資法之後又一創新投資法」，鼎益豐更在深圳設立禪道商學院。

中國投資基金乃21章公司，簡言之其業務就是炒股，隋廣義任主席後集團有否受惠於「禪易投資法」呢？隋廣義2015年9月1日出任非執行董事，正加入董事會，中國投資基金於2015年9月15日公布的未經審核每股綜合資產淨值為0.26元，當時已發行股本約為11.07億股，即隋廣義加入董事會初期，中國投資基金綜合資產淨值近2.88億元。

截至今日，今年恒指升幅30.4%。中國投資基金截至去年12月31日的未經審核每股綜合資產淨值跌至0.08元(已發行股本約11.07億股)，即綜合資產淨值約8856萬元。另外，集團截至6月底止中期虧損擴大至6555.62萬元，每股基本虧損5.79仙，不派中期息。去年同期虧損298.57萬元。

集團10月13日公布，於今年9月30日的的未經審核每股綜合資產淨值為0.04元，集團早前進行「10供1」，已發行股本增至約12.18億股，即綜合資產淨值僅約4872萬元，表現跑輸港股。

股價兩個月升近五倍

施主且慢，雖然資產淨值向下，股價呢？中國投資基金股價由7月底的0.75元水平起步，9月27日升至4.49元，約兩個月內最多飆近5倍，。

股海羔羊眾多，能夠了解21章公司的資產淨值背離股價表現，可能代表你有慧根參透「禪易投資法」的奧義。

而中國投資基金的投資團隊，似乎要去禪道商學院進修一下。

陳鎮強

信報投資研究部

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