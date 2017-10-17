港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創收市新高。港股連升3日、進賬逾300點後，今日於28700點水平爭持，恒指勉強高收，大市下跌股份比例較高。中共十九大會議開幕前夕，中港股市觀望氣氛濃厚，成交縮減。

恒指高開84點，報28777點已屬全日高位，未有升穿昨日的28792點高位，開市後回軟，曾倒跌50點，見28641點全日低，其後再拗腰回升，中午升51點，全日波幅於上午成形。下午大市窄幅爭持。恒指收報28697點，升4點，連升第4日，期內進賬307點或1.1%，續創近十年收市新高。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額838.79億元，較上日減少約194.01億元或18.8%。

國企指數收報11568點，跌34點或0.3%，3連升告終。

恒指即月期貨收市跌15點或0.05%，報28703點，高水6點。

十九大前夕A股個別發展，滬指跌0.19%；深成指升0.04%。兩市成交額降至約3896億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升4點，報22902。

藍籌股方面，友邦(01299)周五開市前將公布第三季業績，里昂料季績理想，但短期再升空間有限，股價今日升1%領漲大市。另外，中移動(00941)升0.6%；平保(02318)升0.3%；國壽(02628)升0.2%；日前傳出售中環中心的長實集團(01113)，獲高盛重申「確信買入」，收市升1.3%；旺旺(00151)獲中金上調評級和目標價，股價曾飆9.7%創52周高，收市升3.3%。相反，騰訊(00700)創新高後，收市倒跌0.2%；財經事務及庫務局表示沒有計劃檢視股票交易印花稅，港交所(00388)回吐1.6%；工行(01398)跌0.9%；建行(00939)跌0.1%；滙控(00005)跌0.2%。

焦點板塊

科技股：今日個別發展，中芯國際(00981)委任聯合CEO，股價創逾半年高，收市升1.5%；華虹半導體(01347)急升12.7%；5G概念的南方通信(01617)升4.3%。信利國際(00732)一度回吐一成，收市拗腰升0.8%。蘋果概念股兩極，舜宇光學(02382)跌3.1%；瑞聲(02018)曾逼近上市高位，收升2.6%；高偉(01415)急升8.8%；丘鈦科技(01478)跌2.2%。

教育股：今日普遍先高後低，宇華教育(06169)創上市新高，收市升4.3%；睿見教育國際(06068)升0.6%；新高教集團(02001)升2.5%；民生教育(01569)升0.5%；楓葉教育(01317)倒跌0.3%。

影視傳媒股：今日表現兩極，天馬影視(01326)午後發力，收市飆47.1%；昨日急升18.2%的壹傳媒(00282)今日再升9.9%；A8新媒體(00800)升8.9%；橙天嘉禾(01132)升4.9%；香港電視(01137)升半成；比高(08220)升17.9%。相反，數字王國(00547)急吐，收市挫13.6%，成交額1.35億元，為全日表現最差港股；財訊傳媒(00205)挫11.5%；華誼騰訊娛樂(00419)跌9.6%。

醫藥股：多股見追捧，東陽光藥(01558)今日除息，股價創上市新高，收市升3.7%；熱炒股金斯瑞生物科技(01548)昨日受壓，今日升半成；麗珠醫藥(01513)升1.7%；華熙生物科技(00963)升1.1%；醫思醫療(02138)升6.2%。

航空股；中資航空股受壓，南航(01055)跌2.5%，其A股跌1.1%；東航(00670)跌1.3%，其A股升0.15%；國航(00753)跌2.8%，其A股跌0.69%。

焦點股份

中國食品(00506)：今早裂口高開14.1%，最多升16.1%見逾兩年高，收市升13.6%，成交額3.23億元。集團向中糧附屬出售一系包括酒業之公司，連同尚欠貸款總值約50.69億元。集團向股東派付每股0.93元特別息。

國美系：國美零售(00493)一度升13.2%，收市升7.7%，報0.98元，成交額增至8.34億元；國美金融科技(00628)升14.6%；A股國美通訊(600898.SH)一度漲停，收市升9.36%。內地網絡傳出國美創辦人黃光裕即將出獄的消息，新浪財經引述「國美相關人士」澄清沒有黃光裕何時出獄的任何消息。

中國星集團(00326)：今早復牌曾飆31.2%，收市僅升3.9%，報0.8元為全日低。集團出售澳門蘭桂坊酒店及18個澳門住宅單位，作價20億元。出售事項將產生約12.98億元淨額，擬悉數用於撥付南灣湖C7發展項目之建築成本。

西王置業(02088)：今早高開4%，開市後狂飆2倍，收市升1.4倍，成交額1.19億元。集團公布，可換股優先股所附帶之轉換權被行使，10月16日發行普通股1.7億股，每股發行價1.18元，較昨日收市價溢價3.72倍。

招商銀行(03968)：今日跑贏一眾內銀，曾升4.8%，高見31.35元創上市新高，收市升2%，成交額11.56億元。

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