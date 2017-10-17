即巿股評 港股直擊

美股係咁矣抖一日，隔晚三大指數又創收市新高，但係港股跟唔上，今早表現反覆，高開低走倒跌後又上番嚟，恒指波幅唔夠150點，又係悶死人嘅格局。恒指高開84點報28777點，係上半場高位，連28800都唔見到就掉頭向下，最多跌51點，報28642點半日低位。不過28600又冇失守，結果收復失地再升過，半日升51點，報28744點，呢個位考起缸邊友，唔上唔落半天吊。國指變化唔大升22點，半日報收11625點。

騰訊(00700)明日除淨前未見搶息，得嗰雞碎咁多利息，又點會吸引好息之徒。至於有關優先預留認購閱文集團，噚日已到咗最後限期。集團已公布至少要有1256股或其完整倍數，先有資格優先認購1股預留股份，咁搞法要幾多手騰訊先夠優先認購一手閱文。對於散戶同小股東嚟講，今次優先認購閱文集團又係得大戶玩晒，小股東同散戶要早抖。今次閱文預留股份亦無北水嗰份，騰訊擺明益晒大戶同外資，可能怕咗北水嗰種快來快去嘅手法，若然閱文睇中長線，亦唔多適合愛暴炒嘅北水同大媽。

其他重磅股無乜睇頭，友邦(01299)星期五公布季績，次次都係業績前已偷步炒定先，反而到公布嗰日小心好消息出貨。至於其他重磅股，大笨象(00005)繼續發吽逗，港交所(00388)噚日喺小加同志澄清未有減免印花稅計劃後，升幅縮水今日回吐，不過股價仲企喺220元樓上未死得，但明顯230元有阻力，可能又要玩區間上落。

石藥連彈兩日

話咗資金都係板塊逐個輪流炒，既然汽車同內房股暫時冇運行，呢兩日流去炒醫藥股，話咗石藥(01093)批股後守得住13元要留意，已經連彈兩日，上得番13.28元10日線上面，又可再重新組織升勢。另一個有資金追嘅板塊係教育股，阿Man早於第一季推介兄宇華教育(06169)再創新高，半日升6.8%，現價早已超額完成當初3.5元目標價。其他教育股普遍上升，之前叫留意民生教育(01569)，又係升至2元附近掉頭，睇嚟2元阻力唔少，要再創新高，先要突破呢一關。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)