港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數創收市新高。港股連升3日、進賬逾300點後，今早於10年高位附近反覆靠穩。

恒指高開84點，報28777點屬半日高，開市後回軟，曾倒跌50點，見28641點半日低，其後再拗腰回升。恒指中午收報28744點，升51點或0.2%，大市成交額465.08億元。

國企指數報11625點，升22點或0.2%。

A股半日高收，滬指升0.06%；深成指升0.38%。

藍籌股方面，友邦(01299)周五開市前將公布第三季業績，里昂料季績理想，但短期再升空間有限，股價半日升1%領漲大市。另外，中移動(00941)升0.8%；平保(02318)升0.8%；國壽(02628)升1%；建行(00939)升0.3%；滙控(00005)升0.1%；旺旺(00151)獲中金上調評級和目標價，股價曾飆9.7%創52周高，半日升4.3%。相反，騰訊(00700)創新高後，半日倒跌0.2%；財經事務及庫務局表示沒有計劃檢視股票交易印花稅，港交所(00388)回吐0.5%；工行(01398)跌0.8%。

焦點板塊

科技股：今早表現兩極，中芯國際(00981)委任聯合CEO，股價創逾半年高，半日升3.7%；華虹半導體(01347)急升14.2%；瑞聲(02018)升1.5%；5G概念的南方通信(01617)升4.3%；先進半導體(03355)升3.4%；高偉(01415)升2.6%。相反，信利國際(00732)一度回吐一成，半日僅跌1.4%；丘鈦科技(01478)跌1%；舜宇(02382)跌2.6%。

醫藥股：多股見追捧，東陽光藥(01558)今日除息，股價創上市新高，半日升4.2%；熱炒股金斯瑞生物科技(01548)昨日受壓，今日半日升4.4%；麗珠醫藥(01513)升2.5%；華熙生物科技(00963)升1.1%；泰凌醫藥(01011)升1.4%；醫思醫療(02138)升5.9%。

教育股：全線造好，宇華教育(06169)創上市新高半日升6.8%；睿見教育國際(06068)升2.8%；新高教集團(02001)升4.7%；民生教育(01569)升3.2%；楓葉教育(01317)升0.5%。

航空股；逆市受壓，南航(01055)跌2.7%，其A股跌0.74%；東航(00670)跌1.5%，其A股升0.45%；國航(00753)跌2%，其A股跌0.46%。

焦點股份

中國食品(00506)：今早裂口高開14.1%，最多升16.1%見逾兩年高，半日升13.4%，成交額2.43億元。集團向中糧附屬出售一系公司，連同尚欠貸款總值約50.69億元。集團向股東派付每股0.93元特別息。

中國星集團(00326)：今早復牌曾飆31.2%，半日升16.9%。集團出售澳門蘭桂坊酒店及18個澳門住宅單位，作價20億元。出售事項將產生約12.98億元淨額，擬悉數用於撥付南灣湖C7發展項目之建築成本。

西王置業(02088)：今早高開4%，開市後狂飆2倍，半日升1.4倍，成交額8480萬元。集團公布，可換股優先股所附帶之轉換權被行使，10月16日發行普通股1.7億股，每股發行價1.18元，較昨日收市價溢價3.72倍。

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