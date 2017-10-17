港股直擊 即巿股評

中國星集團(00326)今早復牌，裂口高開15.6%，開市後曾飆31.2%，見1.01元創逾兩年高，現升19.5%，成交額1610萬元。

集團公布，出售澳門蘭桂坊酒店及18個澳門住宅單位，作價20億元。

澳門蘭桂坊酒店設有合共209間客房、位於地下、1樓及18樓的娛樂場、餐廳、花店、零售店及水療中心。

出售事項將產生約12.98億元淨額，擬悉數用於撥付南灣湖C7發展項目之建築成本。集團預計出售事項錄得溢利約6.48億元。

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