港股直擊 即巿股評

港股昨日再創近十年新高，成交再上千億，技術上仍未超買，短期有望反覆尋頂，挑戰29000點水平。

隔晚美股三大指數再次齊創收市新高，道指以近全日高位收市，收升85點或0.37%，報22957點。納指收漲0.28%，報6624點。標普收漲0.18%，報2557點。本周市場繼續關注重要公司業績，包括摩根士丹利、高盛、聯合利華、Netflix、通用電氣等行業巨頭都將在本周公布季績。

分析師稱，股市所獲得的支持主要全球經濟狀況改善以及有關減稅政策的預期升溫。從資金流動的角度來看，稅收改革預計將可允許估計多達2萬億美元的境外利潤回到美國。特朗普周一發佈Twitter消息，盛讚美股的表現，他指自去年11月8日的大選日以來，股市已經上漲了25%以上，失業率處在17年低點，而且公司正在回歸美國。

經濟數據方面，紐約聯儲報告稱，紐約10月製造業指數從9月份的24.4攀升至30.2，創三年新高。商品市場方面，紐約期油升0.9%，每桶報52.19美元；布油升1.3%。銅價急升，中國經濟數據積極樂觀，令市場看好銅這種工業金屬的需求前景，期銅上漲3.3%，每盎斯收於3.2710美元，創2014年8月初以來新高。

在美國買賣市的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.05元，較本港上日收市跌0.25元；昨日創新高的騰訊(00700)其ADR收報355.87元，升0.27元；國壽(02628)ADR收報24.09元，跌0.11元。油價上升，中海油(00883)ADR收報10.11元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.09元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.88元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.97元，升0.27元；聯通(00762)ADR收報11.29元，跌3仙。

ADR港股比例指數報28714，較周一恒指收市高21點。恒指昨日高見28792，再刷新近十年高位，收市報28692，升216點或0.76%。恒指目前14天相對強弱指數(RSI)為65.9，仍未超買，短期有力反覆尋頂。另外，市傳港交所(00388)有意向政府建議調低或取消股票印花稅。港交所行政總裁李小加回應稱，由於印花稅是政府重要收入來源，目前沒有任何具體討論，相信有關稅制不會輕易改變，有關傳聞純屬市場猜測。港交所昨日股價顯著造好，惟留意今日走勢或較反覆。

焦點板塊

內險股：多家公司公布上月營運狀況。平保(02318)昨日股價創新高，收市後宣布今年首9個月保費收入4714.33億元人民幣，按年增長31.3%。國壽(02628)首9月保費收入增兩成。新華保險(01336)首9月保費收入跌近4%。中國太平(00966)首9月保費收入增25.7%。

焦點股份

中國食品(00506)宣布，與中糧附屬訂立協議，將出售一系列旗下公司全部股權，對價合共14億元，連同尚欠貸款約36.69億元，出售事項交易價值約50.69億元。該公司建議，向股東派付每股0.93元的特別股息。

北京汽車(01958)：公司宣布與北京百度網訊科技再次簽署戰略合作框架協議，公司與百度將在自動駕駛、訊息化產品、雲服務、百度安全AI「雲端汽車訊息安全」等領域開展深入合作。另外，公司擬發行不超過4.85億股A股，佔經擴大後已發行股份總數約6%。集資所得將用於生產基地的升級改造建設、技改擴能建設項目，補充流動資金及償還銀行貸款。

江西銅業(00358)：公布按中國會計準則編製，預期今年首9個月盈利將按年增加50%至70%，去年同期盈利9.88億元人民幣。

鱷魚恤(00122)：發盈喜，預期截至7月底止全年盈利將較去年同期約45.5萬元，大幅上升至8500萬至1.1億元，盈利飆升主要由於期內投資物業之重估錄得大幅上調等。