即巿股評 港股直擊

上周，香港期指市況可以只用一個字便足以形容，就是「悶」。全周都只是徘徊在28200至28600點左右之間，波幅上下都不超過四百點，這和上期預測的走勢頗吻合，牛皮待變的格局明顯。直至昨天，期指乘上周美股破頂及市傳港交所(00388)欲減低或撤銷股票印花稅，雖然有關消息昨天已經被李小加否認，但已足以令期指收市時(28718點)成功突破了大時代的高位(28621點)。那後市是否就代表已確定了會向上爆邊？相信在本周三(18日)於內地開幕之十九大會議將會成為關鍵，因為當中可能出現的任何消息或政策皆可對內地及香港市場有很深遠的影響。

慎防反高潮

雖然根據過往的十七及八大會議後之經驗，筆者認為向好的機率偏高，不過畢竟本年累積升幅已多，慎防反高潮的出現，因此建議各位多冷靜留意相關消息及期指的走勢，切忌單從過往經驗而盲目故亂入市。

技術分析方面，如上文，期指上周的波幅上下不足四百點，且通道亦不斷收窄，似正形造短期爆邊的走勢；而因期指仍然維持收於各主要移動平均線之上，且各主要技術指標普遍仍然維持和上週般向好的勢頭，再加上昨天期指收市時已升穿了上周的徘徊區間及大時代的高位，所以筆者暫時認為向上爆邊的機率會較高。話雖如此，雖然突破已於昨天出現，但因正處於偏高的水平，筆者還是會建議大家小心為上，待確認該突破為真時才入市，因此未來兩天期指的表現便會變得至關重要。如未來兩天期指的走勢能突破昨天的高位28811點，且當日同時升穿開市時十五分鐘高位的話，相信是次突破將會得到確立，且新一輪升浪便會出現，而這輪升浪應該可高達30000點；否則，相信期指會再次於區間28200至28800點左右上落，重回牛皮待變的格局。現時，如期指要保持這輪向好的勢頭，則收市時28200點是不容有失，因如失守該處的話，較深的調整將會出現，而27200至27500點左右水平應會再次見到。

策略方面，因筆者認為現時期指處於爆邊在即，且本週三又是內地十九大會議的開幕，未來短時間波幅將會明顯擴大，因此並不建議執行任何Short倉的策略；相反，應靜待機會，留意上文所述之關鍵位，部署以Long Call盡享未來可能出現的波幅，因現時引伸波幅仍低於14，屬於偏低的水平，只要有一輪急速的行程便可為大家帶來倍數的回報。如未來兩天內期指開市時間內如能升穿28811點，且升穿當日開市十五分鐘高位的話，大家可考慮開倉做10月Long Call29400點，期權金成本為60至70點左右，如之後收市價跌穿28623點便要考慮止蝕；相反，如出現較小機會的情況，即是收市跌穿28200點的話，大家便可考慮小注開倉做10月Long Put27600點，期權金成本為70至80點左右，如之後收市升穿28500點左右便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。