大市終向上突破!筆者昨天已鎖定10月的利潤轉月至11月,如之前的分析指出,本年高位在11月見到的機率最高,而即使10月高位應未見,但以11月期權來捕捉10月下旬的高位仍是較有利。

只要有志於股市研究的人,對1929大崩盤事件必有很深的認識,留心是1929年,而不是什麼風水術數逢七必災。1929年10月大崩盤,早前筆者文章曾分析了Irving Fisher的觀點,用市值、淨盈率來分析,當年股價不算貴。今天用另一個角度思考股市崩盤問題!

認識平均值與眾數

現時有10個球,當中7個球號碼是10、1個球是9、1個球是11,最後一個球是20。10個球的總數是110,而平均值(Mean)是11、眾數是10,眾數(Mode)的意思就是出現次數最多的。筆者多次強調,市場並非常態分布,以近10年為例,大部分時間恒指市盈率,在過去20年來講是一個偏低水平,如果大家這幾年來,期望大市會出現市盈率回歸,恐怕只在23000點水平徘徊都嚇怕。暫不討論預期市盈率的問題!單就市盈率來討論,而不能用迴歸理論來處理,近40年來,1987、1997、2007年高位的市盈率均大幅偏離平均值,亦因為這樣而拉高了平均值。

如用波幅來理解市盈率會更理想,之前筆者的文章已指出,大波幅出現的機率,遠比大家想像的高,反而中波幅出現的機率遠低於預期。由於極大值市盈率,及較低值市盈率的平均值剛好是中間,而中間市盈率事實上出現的機率是較細,這便是用迴歸通道處理這些問題時,往往未如人意。

明年首季現大震盪

學者往往把1926年底的指數定義為100,1926至1929年10月間指數以45度的斜率抽升,1929年10月前升至220,即兩年間升2.2倍,期間並無出現「逢七必災」,所以股市是否崩盤見頂,不是用時間來做比率說了算,一切必須以市場本身情況來決定!預測可以任你說,大市仍是可操作而不可預測。1928年首季出現震盪調整,這個形態大家都應該很熟悉,筆者同樣預期2018年首季大市會出現震盪!大量計量分析的研究會視3月5日為起步點,當天日波幅大增,而同時通用汽車的股價在當日上升7%。當周美國無線電公司(RCA)大升14%,亦即由細波幅轉入大波幅的時代。

1928年波幅增大,但還只屬收集年,當時的公用股由1928年3月至1929年10月急升1倍,1929年11月單月便跌回起步點。公司的本質無變,不過股價已在年內大幅波動。當時大市發出3個警號:一,證券商的孖展金額,跟指數同步,亦即兩年間大增2.2倍,崩盤時同步大縮。二,銀行投入工商業的借貸由58%下降至37%,短息由4至5%升至15%。三,便是防守力,大量新證券戶口是在1928年3月後開立,及後才加入股市享受了賺錢容易,相信大師的階段!結果入市價很高,又不懂控制風險的投資人比比皆是,當時更有女性時裝雜誌標題為Everybody Ought to be Rich。

或者有很多理由去支持大市上升,又或者從某一些角度認為大市不貴。不過升市時的模式並不健康!從波幅的變化、 市盈率的偏離,利息與股市的長期關係來看,立體判市。

現時2017年初便大呼「逢七必災」,有點唔中就算,反正講的人未必有入市。從現時的月波幅來分析,從月波幅、市盈率的變幅,孖展比率及成交金額變化值來看,市場大幅下行的風險有限,但大家都沒有水晶球,所以只好嚴控注碼,摸着石頭走過每一步吧!

作者筆名「軒熙爸」,全職炒家,研究技術分析多年惟仍未能滿足,最終明白效率市場的道理,如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測,卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁,把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。