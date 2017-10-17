即巿股評 港股直擊

大市終向上突破！筆者昨天已鎖定10月的利潤轉月至11月，如之前的分析指出，本年高位在11月見到的機率最高，而即使10月高位應未見，但以11月期權來捕捉10月下旬的高位仍是較有利。

只要有志於股市研究的人，對1929大崩盤事件必有很深的認識，留心是1929年，而不是什麼風水術數逢七必災。1929年10月大崩盤，早前筆者文章曾分析了Irving Fisher的觀點，用市值、淨盈率來分析，當年股價不算貴。今天用另一個角度思考股市崩盤問題！

認識平均值與眾數

現時有10個球，當中7個球號碼是10、1個球是9、1個球是11，最後一個球是20。10個球的總數是110，而平均值（Mean）是11、眾數是10，眾數（Mode）的意思就是出現次數最多的。筆者多次強調，市場並非常態分布，以近10年為例，大部分時間恒指市盈率，在過去20年來講是一個偏低水平，如果大家這幾年來，期望大市會出現市盈率回歸，恐怕只在23000點水平徘徊都嚇怕。暫不討論預期市盈率的問題！單就市盈率來討論，而不能用迴歸理論來處理，近40年來，1987、1997、2007年高位的市盈率均大幅偏離平均值，亦因為這樣而拉高了平均值。

如用波幅來理解市盈率會更理想，之前筆者的文章已指出，大波幅出現的機率，遠比大家想像的高，反而中波幅出現的機率遠低於預期。由於極大值市盈率，及較低值市盈率的平均值剛好是中間，而中間市盈率事實上出現的機率是較細，這便是用迴歸通道處理這些問題時，往往未如人意。

明年首季現大震盪

學者往往把1926年底的指數定義為100，1926至1929年10月間指數以45度的斜率抽升，1929年10月前升至220，即兩年間升2.2倍，期間並無出現「逢七必災」，所以股市是否崩盤見頂，不是用時間來做比率說了算，一切必須以市場本身情況來決定！預測可以任你說，大市仍是可操作而不可預測。1928年首季出現震盪調整，這個形態大家都應該很熟悉，筆者同樣預期2018年首季大市會出現震盪！大量計量分析的研究會視3月5日為起步點，當天日波幅大增，而同時通用汽車的股價在當日上升7%。當周美國無線電公司（RCA）大升14%，亦即由細波幅轉入大波幅的時代。

1928年波幅增大，但還只屬收集年，當時的公用股由1928年3月至1929年10月急升1倍，1929年11月單月便跌回起步點。公司的本質無變，不過股價已在年內大幅波動。當時大市發出3個警號：一，證券商的孖展金額，跟指數同步，亦即兩年間大增2.2倍，崩盤時同步大縮。二，銀行投入工商業的借貸由58%下降至37%，短息由4至5%升至15%。三，便是防守力，大量新證券戶口是在1928年3月後開立，及後才加入股市享受了賺錢容易，相信大師的階段！結果入市價很高，又不懂控制風險的投資人比比皆是，當時更有女性時裝雜誌標題為Everybody Ought to be Rich。

或者有很多理由去支持大市上升，又或者從某一些角度認為大市不貴。不過升市時的模式並不健康！從波幅的變化、 市盈率的偏離，利息與股市的長期關係來看，立體判市。

現時2017年初便大呼「逢七必災」，有點唔中就算，反正講的人未必有入市。從現時的月波幅來分析，從月波幅、市盈率的變幅，孖展比率及成交金額變化值來看，市場大幅下行的風險有限，但大家都沒有水晶球，所以只好嚴控注碼，摸着石頭走過每一步吧！

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。