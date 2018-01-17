即巿股評 港股直擊

恒生指數經過7個交易日的整固後，昨天再次升穿2015年大時代高位。大市高開185點，早段升幅曾擴大至315點，高見28792點，再刷新近10年新高；午後受內地股市轉弱拖累，升幅收窄，恒指收報28692點，升216點(0.76%)，主板成交達1032.8億元，上升股份佔51%。

多項大市指標均顯示，港股內部質素正不斷提升。股價高於250天線比率的長線市寬於今年5月31日失守50%水平後，8月11日曾低見41.2%，其後不少中小型股帶頭反彈，至上周五長線市寬終於再次攀越50%強弱分界線，意味整體約2000隻港股當中，逾半股價高於250天線，長線表現向好。

較平坦的中線市寬(股價10天線高於50天線比率)從8月25日開始起動，迄今升至57.6%水平，可說漸入佳境。

若拉長至10年看，中線市寬與重要阻力區間底部70%仍有一段距離；再對比2015年大時代高位時，中線市寬曾高見91.6%，以及2009年6月時中線市寬甚至高達96.7%，目前的中線市寬水平，即使不與2015年和2009年極端情況比較，明顯仍有很大進步空間。

另一方面，信報EJFQ系統內，反映大市勢頭正面或負面股票比例的綠紅比率，自今年初低見-27.9%後持續反彈，一度升至20%水平以上。

不過，從【右圖】可見，該比率於第一季尾段失去上升動力，再次跌入負數區域且受困於橫行形態，直至8月底才見好轉，並於10月9日回升至正數，最新數值為4.9%。這代表目前綠燈股(即勢頭正面的股票)數目比例已較紅燈股(勢頭負面)為多。根據以往經驗，當綠紅比率由負轉正並繼續輾轉向上時，反映勢頭正面的股份已多於負面，且有關趨勢正持續向好，顯示市底逐步轉強，恒指的升勢通常會維持多一段時間。

本欄曾在9月30日及10月4日指出，恒指今年連升8個月後斷纜，或是好事一樁，皆因今年4月、6月、8月及9月的月波幅均低於5%，歷史上屬於偏窄，當時推測若10月的波幅擴闊，例如按月擴大一倍至6.8%，按照9月收市價27554點推算，本月恒指可望挑戰29400點水平。

觀乎目前恒指現水平僅高於上月收市價約1100點，相當於上升4.1%，而恒指昨天成功向上突破，或預示月波幅將繼續擴大，亦即有機會上試29400點的推算水平。

反之，若本月餘下的兩周內恒指依然維持窄幅上落，月波幅低企於5%以下，意味連續3個月的月波幅均處於歷史偏低水平，屬非常罕見現象。對上一次出現此情況是2005年，當時恒指連續3個月窄幅爭持，之後才展開新一輪反覆向上的走勢，直至升浪到達2007年10月的31958點頂峰。換言之，假如恒指本月的波幅並無擴闊，恒指高位或要待11月才出現。

技術走勢方面，恒指於小型上升通道頂及大時代高位徘徊，企穩大型上升通道中軸，周線RSI亦站於70水平之上，可見走勢強勁，恒指升抵29400點機會頗大，投資者宜加倍留意上述指標短期內的變化。

信報投資研究部

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