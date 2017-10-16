港股直擊 即巿股評

美股道指及標普連升五周，納指再創新高，加上內地新增貸款等經濟指標較預期好，帶動港股今日創近十年新高，成交再重上千億之上。

恒指高開185點，報28661，開市未幾升幅一度收窄，低見28620，升143點。之後重拾升勢，10時半後升幅擴大，曾升315點，高見28792，再刷新自2007年12月以來近十年高位。恒指中午升241點。內地股市午後轉弱，拖累恒指升幅收窄至約170點，尾段略回穩，收市報28692，升216點或0.76%。恒指連升三日累漲303點，創近十年收市新高。

大市全日成交增至1032.8億元，較上周五多出一成八。

國企指數升至逾兩年高位，收報11602，升83點或0.72%。

即月期指收報28718，升260點，高水25點，成交85607張。

內地今早公布9月通脹數據，CPI按年增1.6%，連續8個月低於2%，PPI升幅則擴大。上證指數收報3378點，跌12點或0.36%；深成指跌1.1%，創業板指數更挫逾2%。

港股今日升市未算全面，上升股份比例為51%，下跌股份比例有49%。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市競價時段嘜至上市新高收市，報355.6元，升1.8%，成交居首達62.16億元。傳港交所(00388)正考慮要求政府減低印花稅，股價曾急升4.8%，收升2.7%，報225.6元，為表現最好藍籌。中資藍籌股造好，平保(02318)創新高，收市升1.2%；建行(00939)及中行(03988)升逾1%。那邊廂，滙控(00005)跑輸大市，收市僅升0.1%。中移動(00941)升0.4%。

焦點板塊

本地地產股：長實集團(01113)傳以402億出售中環中心權益，創商廈最貴單價成交，收市升2.6%。其他藍籌地產股亦普遍造好，新世界(00017)升2.1%；恒地(00012)升1.5%。太古地產(01972)升0.9%。

汽車股：長城汽車(02333)早前傳出與寶馬合作，消息刺激上周三急升一成四後停牌，今早復牌曾升近7%，收市倒跌2.7%；集團宣布與寶馬正就MINI品牌汽車的合作可能性進行探討，但目前未有簽署任何關於在內地成立合資公司的法律文件。多隻車股今日亦跑輸，吉利(00175)跌1.3%，為今日表現最差藍籌。華晨中國(01114)跌1.4%。比亞迪股份(01211)跌近1%。廣汽集團(02238)表現較好，收市升2%，其A股升4%。

本地券商股：憧憬減低股票印花稅可刺激港股交投，本地券商股借勢炒上。耀才(01428)升近半成；國泰君安國際(01788)升逾3%。剛發盈喜的民銀資本(01141)升3.2%。

光伏股：「十九大」本周三召開之前，屬環保板塊的光伏股有炒作。陽光能源(00757)急升32%，為最大升幅港股。保利協鑫(03800)升4.2%，公司以2億元入股林達控股(01041)約29.55%權益。林達控股收升三成。熊貓綠能(00686)升6.2%。卡姆丹克(00712)升2.5%。興業太陽能(00750)升4.9%。

焦點股份

今日有五隻新股上市，全部收市高於上市價。主板上市的眾誠能源(02337)收市較招股價高13.4%。超購逾千倍的高萌科技(08065)表現最突出，收報0.87元，較招股價0.6元，高0.27元或45%。

華夏健康產業(01143):公司擬向獨立第三方以零折讓配售9.9億股，所得款項淨額2.95億元，擬用作收購聚氨酯避孕套業務提供資金。股價上周五急升五成一後，今日再升13.3%，報0.34元。

鞍鋼(00347)：料首9個月按年多賺2.36倍，收市升3.5%。

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