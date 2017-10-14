重要通告 港股直擊

中國食品(00506)宣布，與中糧附屬訂立協議，將出售一系列旗下公司全部股權，對價合共14億元，連同尚欠貸款約36.69億元，出售事項交易價值約50.69億元。

中國食品表示，出售的公司持有其全部酒品類業務及買賣花生等其他非飲料業務，其中主要包括「長城」葡萄酒的生產及分銷。

該公司建議，向股東派付每股0.93元的特別股息，預計總額約26.01億元。

完成及派付特別股息後，該公司預計將收取的餘下所得款項淨額約24.67億元，將用於償還集團約22.67億元銀行借款及營運資金。