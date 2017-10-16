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今日 16:41 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】5股首掛齊升 高萌科技高收45%

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今日有5隻股份首日掛牌，全部收市高於上市價。

在主板上市的眾誠能源(02337)以招股價的2.68元開出，已為全日低位，最高見3.12元，收報3.04元，較招股價2.68元，高0.36元或13.4%，成交約3242萬股，成交額約9224萬元。不計手續費，每手1000股賺360元。

今日上市的創業板新股有4隻，以超額認購過千倍的高萌科技集團(08065)表現最突出，開報0.99元，最高見1.02元，最低見0.81元，收報0.87元，較招股價0.6元，高0.27元或45%，成交約3.3億股，成交額約3億元。不計手續費，每手5000股賺1350元。

舍圖控股(08392)開報0.237元，亦為全日低位，最高見0.285元，收報0.245元，較招股價0.22元，高0.025元或11.4%，成交約2.8億股，成交額約6941萬元。不計手續費，每手10000股賺250元。

飛霓控股(08480)開報0.6元，最低見0.58元，最高見0.72元，收報0.640元，較招股價0.5元，高0.14元或28.0%，成交約1.3億股，成交額約8376萬元。不計手續費，每手4000股賺560元。

永勤集團控股(08275)開報0.31元，見全日低位，最高見0.385元，收報0.36元，較招股價0.34元，高0.02元或5.9%，成交約1.5億股，成交額約5402萬元。不計手續費，每手10000股賺200元。

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