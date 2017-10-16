港股直擊 即巿股評

美股上周五造好，納指再創新高，加上內地經濟數據較預期理想，港股早段曾升逾300點。恒指午後升幅收窄，惟最終成功收高於2015年「大時代」高位28588點之上。

恒指高開185點，報28661，甫開升幅曾收窄至143點，見28620今日低，之後重拾升勢。港股早段升幅曾擴大至315點，報28792，再刷新近十年高位。恒指午後受內地股市轉弱拖累，升幅收窄，收報28692點，升216點或0.76%，大市成交額1032.80億元。

國企指數報11602點，升83點或0.72%。

騰訊(00700)午後升幅擴大，以歷史新高355.6元收市，升1.83%，成交居首達62.16億元。

市場憧憬減股票印花稅，港交所(00388)受追捧，收市升2.73%，報225.6元，為成交第二大股份及表現最好藍籌。

中資金融股造好，平保(02318)破頂，高見65.45元，收市則升1.17%，報64.70元，為成交第三大股份。

長實集團(01113)傳以402億出售中環中心權益，收市升2.62%，為表現第二佳藍籌。其他本地地產股亦見造好，新世界(00017)及恒地(00012)分別升2.15%及1.52%。

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