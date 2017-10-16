港股直擊 即巿股評

IMAX中國(01970)今日捱沽，最新挫逾半成報22.8元。

麥格理發表報告，將IMAX中國(01970)目標價由42元大幅調低28.6%至30元，但維持「跑贏大市」評級。

麥格理又將IMAX中國未來三年每股盈利預測調低22%至31%，以反映去年及今年上半年業績，以及最新估算降低。

但麥格理仍維持IMAX中國「跑贏大市」評級，主要是集團於黃金周期間票房收入強勁。該行亦相信，集團吸納更多不同種類的電影，將進一步提升票房表現。

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