即巿股評 港股直擊

承接美股上周五再創新高，港股上周五夜期同ADR已先偷步上咗28600關，今日港股高開後，再向上挑戰高位，升勢由內銀股及內險股帶動。反而升市三大火車頭騰訊(00700)、大笨象(00005)同港交所(00388)未隨大市創新高，走勢上有啲漉漉地，令大市喺28800點前又遇阻力。要大市進一步向上突破，非要呢三個發車頭發力。

恒指高開185點，報28661，甫開升幅曾收窄至143點，見28620半日低，之後重拾升勢。其後內地公布CPI及PPI均表現理想，帶動港股升幅擴大，一度升315點，高見28792近十年高位。可惜內地股市唔生性，上證指數升唔穿3400點倒跌，恒指未能升穿28800水平，中午收報28717點；國企指數報11623點，升103點。

缸湖傳聞港交所要求減免印花稅，有助推動成交增加，利好港交所。今日港交所有資金追入，最高見229.4元，未能升破之前230元高位，半日報收227.4元，升幅收窄至3.5%，已經係升幅最大成份股。券商股亦乘機炒上，但唔少都係高開後升幅收窄，暫時係內地券商表現好過本地券商股。阿Man怕咗券商股，高追通常無好結果，寧願吼位買港交所更有把握。

平保順利升抵首個目標

之前阿Man講過，恒指三大火車頭唔行的話，就要靠中資金融股推升大市。今早內險股同內銀股普遍創今年新高，四大行升幅0.5%至1.7%不等，而內險股亦普遍錄得1%升幅，當然最仔都係愛股平保(02318)，順利升抵首個目標65元，但要繼續向上，先要企穩65元樓上。

今日幾隻新丁掛牌，遇著升市所以全面做好，但當中得一隻主板股眾誠(02337)，半日報收2.89元，較招股價升7.8%。而其餘四隻為創板股，高萌科技(08065)表現較佳，半日收報0.89元，較招股價0.6元高48%。講真創板股今時唔同往日，無咗圍飛作歹，股價唔會再以倍數上升，但成交反而活躍咗，尤其毫子股吸引炒鬼入場，不過阿Man好少參與創仔炒作，都係食少多教訓。

聽聞再搵到新買家



雖然股仔阿Man唔多好玩，但有好嘢都會同大家分享，亞洲聯合基建(00711)上周五大成交破位，今日再升創1.38元新高，中午升幅收窄報1.28元，值得留意。缸湖傳聞集團好事近，公司喺2014年本來賣盤予央企中國城建，豈料中國城建竟然爆出財困消息，最後由彭氏家族於2016年底以每股1.08元透過全購，重奪控制權，最新持股超過七成。聽聞今次再搵到新買家，如果再次搵到央企好人家，應該有得諗。雖然累積升幅已多，但每股NAV達1.37元，兼有3厘股息墊底，建議得回調至1.2元附近撈一撈，止蝕擺1元博有好消息公布。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)