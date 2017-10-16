港股直擊 即巿股評

美股上周五造好，納指再創新高，加上內地經濟數據較預期理想，港股今早一度升逾300點，創近十年新高。

恒指高開185點，報28661，甫開升幅曾收窄至143點，見28620半日低，之後重拾升勢。港股在10時半後升幅擴大，一度升315點，報28792，再刷新近十年高位。恒指中午收報28717點，升241點或0.85%，大市成交額579.13億元。

國企指數報11623點，升103點或0.90%。

藍籌股方面，市場憧憬減股票印花稅，港交所(00388)受追捧，今早升3.55%，創逾兩個月新高，為表現最好恒指成分股。傳長實集團(01113)出售中環中心75%權益，股價半日升2.08%。旺旺(00151)破頂，高見6.08元，中午收市則升2.4%。

中資金融股造好，平保(02318)、工行(01398)及建行(00939)均升逾1%；內券股普遍上升，廣發証券(01776)升2.15%，刷今年新高；中信証券(06030)升2%；中國銀河(06881)則升1.85%。

上周五表現強勢的基建鐵路股，今日亦見造好，但升勢有所放緩，中車時代電氣(03898)升1.17%;中國中車(01766)及中交建(01800)則同時升0.4%。

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