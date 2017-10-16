即巿股評 港股直擊

噚日打咗個風，仲上到8號風球，你話如果噚日打風單嘢發生係今日嘅話係好呢，至少你同我應該唔駛返工，只係奇怪嘅係，大家都會坐喺屋企睇住個風暴消息，目的係「等返工」。

無風暴消息睇就唯有睇返個市啦，上個星期恒指keep住悶局，仲生咗個「長方形」出嚟，不過今朝過緊海時收到whatsapp：「恒指高開185點，報28661點，見逾九年高位」，換言之「長方形」已經被好友上破。依家9點58分，恒指升幅明顯擴大至升236點，做緊28712點，逾九年高位嚟講…坊間都有唔少網站提供10年以上嘅走勢圖嘅，只係周線圖，甚至係月線圖；如果想睇over10年嘅日線圖…我好肯定月費以萬做單位嘅報價機(即係「R」同「B」字頭嗰啲)一定有，至於其他都係要比錢嘅報價機有無，小妹就真係唔敢肯定有啦。

咁點搞呢？其實周線圖同日線圖都係同一個睇法啫，只不過你要清楚你自己睇緊嘅係周線圖，用此度出嚟嘅策略/個市嘅路徑都會比日線圖長啲啲；不過恒指歷史高位31958點呢口價就求其上網都search到(小妹當然發緊夢都識背啦)，係就係一眾好友，甚至成個market都傾向買好嘅一方，但問題在於現價同劍指中嘅歷史高位仲有成3000幾點，你會唔會部署一隻輪證部成3000幾點？上得到去隻牛仔都變牛佬啦。若然是心雄且打算繼續用輪證炒上/落嘅話，反正大家都係幾日貨仔，甚至day trade，其實好好地利用恒指牛熊證街貨圖就已經足夠。

開恒指牛熊證街貨圖，依家10點26分，恒指現報28752點，上方最貼價嘅熊證28500至28599點嗰11張期指好明顯一開市就即死；至後再到28600至28699點嗰724張期指同樣地做咗今朝大戶早餐；所以28700至28799點呢度變成依家熊證最貼價嘅區域，呢度有相當於714張期指，而向上數多三個域(講緊即係升多300點)，每個100點嘅區域中都有唔少期指駐守，反映市場都有唔少錢認為「個市升咗咁多係時候要跌」嘅心態。唔緊要，睇埋下面堆牛證先。

最貼價嘅牛證喺28300至28399點，呢度有170張期指，少唔係問題，又遠又少先大鑊，呢個位同現價差成452點；望望電視機條直籤又唔同咗：「恒生指數見近十年高位，升幅擴大至逾300點」，仲向唔向下數牛證呀？坊間開始有收回價上到28450點嘅恒指牛證出現，進取嘅當然可以揀呢類證啦；至於保守派就可考慮恒指牛(64618)，收回價28200點，今日新鮮熱辣上市的，so far排係第二貼價嘅牛證裡面，同現價有逾500點差距，屬穩陣位置。

Well，聽日小妹又要去上公司嘅Training Course，係呀，又全日唔係office啦，所以明日只好休戰一日，星期三(18日)見。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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