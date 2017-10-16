外電引述消息人士報道，港交所(00388)正考慮要求政府減低股票印花稅。港交所今早高開逾2%，最新升3.4%報227元。
分析普遍認為，如港股下調印花稅，料可刺激港股成交增加。個別本地券商股今早炒上，之前發盈喜的耀才證券(01428)曾升7.6%，高見2.78元，最新升6.6%報2.75元，成交有4700萬元。
民銀資本(01141)料中期純利按年增至少5倍，最新升8.1%報0.67元。
國泰君安國際(01788)升逾半成。
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