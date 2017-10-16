港股直擊 即巿股評

港股上星期未見方向，惟在美股進一步造好以及內地經濟表現較預期理想下，恒指短期有力突破阻力，刷新近十年高位。

美股三大指數上周五造好，受助於經濟數據良好和科技股上升。道指收市報22871點，升30點或0.13%；納指收市報6605點，升14點或0.2%；標普500指數收市報2553點，升2點。累計全個星期，道指升0.43%，納指升0.24%，標普升0.15%。道指標普連升五周。

周五美國勞工部宣布，美國9月消費者價格指數上升0.5%，為連續第二個月上漲，同時也是8個月來的最大升幅，不過市場平均預期該指數將增長0.6%。聯儲局主席耶倫昨日表示，預計將循序漸進的加息以維持就業和通脹目標；預計今年下半年經濟增速將超過長期目標趨勢，就業數據將從9月的疲弱狀態中好轉。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.87元，較本港上日收市跌0.33元；騰訊(00700)ADR收報352.01元，升2.81元；國壽(02628)ADR收報24.26元，升0.16元。油價回升，「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.05元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報5.01元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.81元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79元，升0.6元；聯通(00762)ADR收報11.26元，升6仙。

ADR港股比例指數報28600，較上周五恒指收市升123點或0.43%。恒指上周五收報28476點，升17點或0.1%，全日波幅僅122點，全周恒指升18點，10月連升兩周累漲922點或3.3%。股價高於50天線比率的中線市寬上升2個百分點至62.9%，創超過七個月高位，反映大市內部質素進一步改善。恒指有望挑戰10月6日的28626點高位，初步支持位參考10天線約28300點附近。

「十九大」周三開幕前夕，內地今天將公布9月通脹CPI及PPI數據，預料數據將屬中性偏好。人行行長周小川首次表示今年全年GDP有望達到6.9%增長，將超過今年初6.5%的增長目標，多項指標顯示近期中國經濟增長穩中向好。另外，中國9月新增人民幣貸款1.27萬億元，實現兩連增，且市場預期為高；M2同比增9.2%，預期為8.9%，增速為8個月來首次反彈。

焦點股份

港交所(00388)：外電引述消息人士報道，港交所正考慮要求政府減低股票印花稅。港交所方面則未有就此作出評論。分析普遍認為，如港股下調印花稅，可能刺激股市成交增加。港交所ADR周五較本港收市高出2.3%。留意今日港交所及本港券商股表現。

今日將有五隻新股上市，主板有眾誠能源(02337)，創業板則有高萌科技(8065)、永勤集團(08275)、舍圖控股(08392)及飛霓控股(08480)。其中公開發售超購逾千倍的高萌科技，暗盤價更收升逾七成，公司在本港主要提供機電工程解決方案。