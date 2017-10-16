即巿股評 港股直擊

中國龍工(03339)為國內工程機械製造商，主要製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，產品出口至俄羅斯、中東、澳洲及非洲等地，另亦為工程機械提供融資租賃。

去年中國建築機械業開始改善，器材更換需求增加，展望基建新訂單增長強勁，行業持續呈復甦狀態。而龍工近年業績表現不俗，在行業低迷時搶佔不少市場份額，現已晉身成為裝載機的行業龍頭。隨著行業回暖，相信有助於龍工從行業復甦中取得成果，預計今年市場份額可進一步擴大。

中國9月份製造業PMI升至52.4，超過預期的51.5，更是2012年5月以來最高位。今年內地經濟穩中向好，且製造業擴張步伐有所加快，最為明顯的是工程機械產品銷量大幅增長。據中國工程機械工業協會的資料顯示，今年1至8月挖掘機、裝載機及起重機累計銷量分別按年增長101%、40%及113%。工程機械維持景氣，對龍工的受惠程度自然較深。

截至6月底止，該股上半年純利按年上升149.3%至4.98億元人民幣，營業額升73.3%至45.33億元人民幣。毛利升近1倍至12.35億元人民幣，毛利率增加3.6個百分點至27.2%。業績優於預期，主要由於銷售額的大幅增長、綜合毛利率的提升及成本費用的有效控制。

各方面表現較同業優勝

分部業務方面，輪式裝載機營業額按年增加52.7%至23.88億元人民幣，較去年同期下跌18.4%大為改善，收入佔比達52.7%，是其主要收入來源。另外，來自起重叉車收入增加21.2%至9.6億元人民幣，佔比為21.2%；挖掘機收入上升14.9%至6.75億元人民幣，佔比為14.9%；零件收入增加9.6%至4.37億元人民幣，佔比為9.6%；壓路機收入增加1.5%至7,075.4萬元人民幣，佔比為1.6%。

內地經濟趨穩，工程機械迎來平穩回升的良好階段。集團今年上半年延續去年增長勢頭，下半年則繼續專注工程機械行業，將裝載機、叉車、挖掘機、路面產品四大類主機產品以及核心零部件做大做強。此外，龍工成本控制能力較強，整體現金流健康，相比同業經營槓桿較低，有效撥備覆蓋率遠高於同業的中聯重科(01157)，因此在建築機械行業中可視為首選。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國龍工2017、2018及2019年每股盈利為0.179元、0.217元及0.253元人民幣，給予12個月目標價3.8港元，相當於今年預測市盈率18.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理