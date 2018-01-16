即巿股評 港股直擊

今日 (10月16日) 是新股上市爭妍鬥豔的日子，分別有一隻主板股份和四隻創業板股份上市，分別是眾誠能源 (02337)、高萌科技(08065)、永勤集團控股(08275)、舍圖控股(08392) 和飛霓控股(08480)。雖有多隻股份上市，理應會攤薄流入每隻股份的資金，但從招股結果來看卻未見有上述情況出現，五隻都能觸發配售部分回撥機制啟動，並且公開發售部分佔招股規模均不少於四成。

招股銷情相對股價表現

銷情稍遜的已要數眾誠能源，認購率也超過59倍，再數是永勤集團控股和舍圖控股分別超過82和83倍，接著是認購率超過162倍的飛霓控股，還有銷情最好的高萌科技，認購率竟達1,069倍，是今年第二高認購倍數的股份，暫列第一和第三位的分別是3月8日上市的美高域(01985) 錄得1,178倍，以及5月15日上市的OKURA HOLDINGS (01655) 錄得1,018倍。然而，認購反映跟上市後股價表現關連性不大，再看上述的美高域和OKURA HOLDINGS，招股價介乎1.20至1.46元，以及0.90至1.20元，均以上限價上市，較開市價分別為3.89和1.38元，升幅分別是1.66倍和15.00%，前者明顯較高，以當時一手中籤率為50%計算，這批認購者取得上述的1.66倍利潤的機會是1/2，最終當日更收報4.00元，回報率擴大至1.74倍。不過若是上市後才進場，假設買入價就是上市首日開市價3.89元，即或與上市後的高位4.48元比較，賬面僅賺約15%。至於OKURA HOLDINGS，若以上市價和首日開市價，或是首日開市價和上市後高位比較，回報率也不理想，分別賺15.00%和23.91%。

分析公開發售貨量分布

回看高萌科技，於上周五(10月13日) 開市前發佈的招股結果顯示，公開發售部分收到20,026份有效申請，合共認購約106.87億股，以原定配額1000萬股計出認購率為1069倍，因已超過100倍，令配額上調至5,000萬股。但筆者想指出認購500萬股或以上只有985份有效申請，佔總體20,026份的4.92%，卻合共認購82.06億股，佔比為76.79%，而以招股價上限0.72元計算，認購金額最少也要360萬元，即或考慮到可用九成孖展，仍要先付上36萬元，反映屬有心人認購申請機會大，目的是要營造招股銷情極佳的假象，以及令大量招股配額可進到公開發售部分，視為要盡量派貨給散戶的線索。不過這種手法也令有心人要大量收貨，上述那985份申請合共獲發2,943.5萬股，佔公開發售配額近59%。

上市首日進場前應三思

再看配售部分，首25名承配人獲發3,575.5萬股，當中最少持份者也超過50萬股，以上市價0.60元計算，涉資不少於30萬元，認為亦屬有心人持貨機會大，連同上述的公開發售部分的分析，即1,010名有心人，合計獲發6,519萬股，佔招股規模65.19%，因已高於六成，反映上市前貨源已被歸邊。參考上周五暗盤成交股數多達1,890萬股，相對成交金額1,670萬元，計出平均成交價為0.8836元，較上市價高逾47%，存在有心人離場的誘因。假設那1,890萬股全屬有心人沽貨，於上市首日仍有4,629萬股要釋出市場，佔有心人貨量約71%。普遍認為換手率為兩倍或以上反映有心人已離場，即今日開市初期若見成交量超過9,258萬股，可視為有心人已離場的線索，屆時恐怕上市首日股價出現高開低收機會大，散戶於上市首日進場屬高風險操作，進場前應三思。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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