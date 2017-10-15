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今日 15:21 即巿股評 港股直擊

海通證券:港股牛市形態進一步確認

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海通證券首席策略分析師荀玉根在微信公眾號「荀玉根-策略研究」表示，2017年10月以來港股恒生指數最高達28626點，創下了自2008年來新高，突破了2015年6月的高點。港股牛市形態進一步確認。年初以來港股累計升幅29.04%，領漲全球市場。

從行業層面看，10月恒生金融業上漲，一改頹勢，升幅為4.02%，其他漲幅較大的有恒生消費品製造業(升5.09%)、恒生資訊科技業(升4.45%)。荀玉根指，央行定向降準普惠金融，金融行業銀行股領漲。另外，中國9月官方製造業PMI升至52.4，達到2012年5月以來的最高點，而內地經濟形勢一直是影響港股市場升跌的重要因素。中國PMI與恒生指數有較強的相關性，內地經濟改善對驅動港股上漲具有明顯的積極影響。港股市場估值進一步消化，優勢凸顯，看好港股的預期吸引着投資者。同時，從歷史趨勢來看，港股市場十月份多數上漲，近十年來除了2016年10月和受金融危機影響的2008年10月出現下跌，其餘年份都存在「紅十月」現象。

估值方面，恒生指數預測市盈率為12.9倍，市賬率1.27倍。行業層上市盈率較低的有恒生綜合業(8.2倍)、恒生金融業(9.6倍)。恒生大型股指數(12.1倍)高於歷史估值中位數水平，恒生小型股指數(19.7倍)高於歷史估值中位數水平，恒生國企指數(8.9倍)高於歷史估值中位數水平。

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