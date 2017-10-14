即巿股評 港股直擊

「滬港通」及「深港通」在國慶長假期後，自周一起重新啟動。雖然恒指在過去一周未見出現明顯突破，但仍能維持在28200點至28600點之間的高位徘徊，而大市成交亦持續高企，個別交易日的成交金額更高達1,100億元以上。北水持續流入港股，或是支持大市的原因之一。事實上，內地資金對港股興趣持續，滬港通及深港通南向渠道，自內地復市後，周一至周四已連續4日錄得資金淨流入，北水的熱情似乎未因港股未再衝高而減退。

芸芸股份中，北水對哪些股份最有興趣？先分析滬港通的南向數據，根據港交所提供的十大港股通成交股份的數據，自10月9日北水重臨後，連續4日均有資金流入的股份有4隻，當中有最多北水流入的是工商銀行(01398)，4日累計流入逾22億元！雖然工行股價暫時未能成功挑戰6.5元關口，但投資者如預期工行走勢在北水支持下有望突破，或可考慮工行購(12200)，行使價6.88元，18年3月到期。如想免除引伸波幅考慮，或可考慮工行牛(61342)，收回價6.25元，行使價6.15元，18年8月到期。

另一隻錄得不少北水流入的股份，有騰訊控股(00700)，4日累計流入逾4.6億元，不過流入的金額對比騰訊的每日成交，佔比似乎不大，騰訊股價在過去幾日亦未見再有明顯突破出現，保持在350元附近的高位徘徊。看好騰訊或可考慮騰訊購(29978)，行使價391.08元，18年3月到期。或騰訊牛(69823)，收回價340.68元，行使價337.88元，18年7月到期。

除了工行及騰訊外，有一隻股份雖然未有連續4日躋身於港股通十大成交股份內，但一樣錄得不少北水流入，所說的是滙豐(00005)，10月9日至11日期間，3個交易日流入逾13億元。滙豐股價除淨後股價保持在77元附近上落。看好可考慮滙豐購(27269)，行使價86.88元，18年1月到期。或滙豐牛(60802)，收回價75.88元，行使價74.88元，18年7月到期。

重磅股外，另外兩隻在北水重臨後，連續4日錄得內地資金流入的股份是甚麼？答案是近期錄得顯著升勢的半導體股中芯國際(00981)，以及由高位回落的內房股融創中國(01918)。根據統計，中芯在4日內流入近1.6億元，而融創同期則流入逾3.8億元。中芯周五再度突破10元關口，看好可考慮中芯購(17584)，行使價11.98元，19年1月到期。融創由40元以下回落後，如預期股價有機會回勇，可考慮融創購(17325)，行使價41.98元，18年4月到期。

除了資金流入外，另一邊廂，當然亦有沽貨的北水。近期曾經破頂的汽車股吉利汽車(00175)，是唯一一隻在十大成交港股通股份中，在A股復市後連續4日有北水流出的股份，而且流出的金額不少，4日累計流出近8.8億元，不過股價走勢暫時未見受累，仍然保持在26至27元之間的高位徘徊。如看好吉利強勢，可考慮吉利購(11528)，行使價32.08元，18年4月到期；相反看淡可考慮吉利沽(17581)，行使價23.08元，18年4月到期。

至於深港通南向方面，未有一隻股份連續4日均維持在港股通十大成交股份內，而有較多交易日錄得資金流入的股份，除了同樣獲滬港通投資者垂青的中芯國際外，還有比亞迪股份(01211)及中國太保(02601)。看好比亞迪可考慮比迪購(17330)，行使價101.28元，19年7月到期。至於中國太保的看好選擇，可參考洋保購(11802)，行使價42.88元，18年3月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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