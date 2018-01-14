即巿股評 港股直擊

恒生指數自10月初向上突破成交密集區後，過去一周日升日跌，欠缺明確方向，似在高位橫行整固，全周僅升18點。

港股周五低開35點，於28400點水平反覆爭持，收報28476點，升17點(0.1%)。大市全日成交僅873.64億元，上升股份比例約55%。

雖然恒指分別在本月6日及11日兩度升越2015年大時代高位28588點，創下29個月新高，但相對兩年前大牛市時股份全面上漲，現時似乎尚未稱得上百花齊放、雞犬皆升。

從整體約2000隻港股的表現看，在2015年大時代高位時有高達91%上市公司(約1800多間)股價高於50天線；反觀近日港股市況，儘管指數突破當年高位，惟有關市寬比率最高亦只曾回升至60%左右，即目前僅六成企業的股價高於50天線，較大時代低逾30個百分點。

長線市寬(股價高於250天線比率)也見類似情況，現時為51%，較大時代低近34個百分點。由此觀之，港股整體質素表現與兩年前股市大升時仍有一段距離。

市寬水平不及2015年大時代究竟是好是壞？似乎並無準確答案。一方面可以解釋為市底不夠當時強，市況未夠瘋癲，升勢只集中部分股票，為後市埋下隱憂。

另一種演繹是大市仍有上升空間，落後的股份未來有望成為炒作目標。那麼港股朝上述哪一個方向發展的機會較大？

參考信報EJFQ系統內的周線無基準輪動圖【圖】，目前情況頗為微妙，恒生中型股、小型股的相對動力和相對表現持續增強，正向右上方延伸；國企指數自9月底急挫後，最近明顯反彈。與此同時，恒生指數與恒生大型股指數方向未見扭轉，兩者正處於轉差方格與領先方格交界。故此未來數周恒指能否掉頭向上，對後市非常關鍵。

短線而言，恒指在日線無基準輪動圖已連續4個交易日向右上方伸延，其相對動力及相對表現持續增強，國指的升勢更明顯。

恒生中型股及小型股指數的相對動力及相對表現也有所提升。若港股能夠保持勢頭，料可帶動恒指在周線圖上重拾升勢，意味整體形勢有望進一步向好。

再者，恒指今年連續8個月上升後，9月斷纜回氣，加上月波幅低企(現時僅3.2%)，皆有利港股完成整固後延續升勢(詳見10月10日本欄)。技術走勢方面，目前恒指仍穩守10天線(28213點)、20天線(28035點)及50天線(27779點)之上，14天RSI企穩60水平，而且由年初開展的升浪成交密集區頂部有一定支持，只要恒指未跌穿成交密集區頂部(約28100點)，後市暫不宜過分看淡。

信報投資研究部

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