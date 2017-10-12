今日 17:35
重要通告
港股直擊
東方證券(03958)公布，9月淨利潤2.54億元(人民幣‧下同)，按年增長8.72%。
期內，營業收入6.55億元，按年升25.51%。
換樓退稅期勢延長至9個月
今日信報
英人權領袖被拒入港境涉外交
維穩十九大 內險股有功
恒昇
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今日信報
「一蚊雞」低調房東 楊其輝貼地緩解弱勢房…
吳雄
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今日信報
年初至今最強兩個選股策略
呂梓毅
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今日信報
林鄭與達摩院
StartupBeat
How the Chappaquiddick incident may have changed US history
Simon Shen｜ EJ Insight
美元升勢勁 政治因素困擾英鎊
李庭豐
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財富管理
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【短片】沈振盈:資金停留待爆邊 料向下機會大
港股直擊 ｜ 今日 12:42
Equifax網站暫停 確認未再遭入侵
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【新股追蹤】騰訊分拆閱文傳上市聆訊過關
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【價值工房】再談眾安在綫 看估值與街貨分布
即巿股評 ｜ 今日 14:40
【輪證贏家】恒指仍然無方向
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炒內地解禁 比特幣升穿5800美元
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中午高收9點 醫藥鐵建股旺場
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高盛:對朝日集團擬售青啤持股感驚訝
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鄭松泰料理大最嚴重懲罰被革職
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