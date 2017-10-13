港股直擊 即巿股評

隔晚美股回落，道指跌31點，港股今日繼續窄幅橫行，恒指於28400點水平爭持。大市成交見超過一周低，醫藥股熱炒。

恒指低開35點，開市後曾挫89點，見28369點全日低，之後拗腰倒升22點，見半日高，其後反覆爭持，中午升9點。大市午後稍為升穿上午高位，恒指最多升33點，見28492點全日高。恒指收報28476點，升17點或0.1%，全日波幅僅122點。大市今日上升股份比例為55%，下跌股比例45%。

總結全周恒指升18點，10月連升兩周累漲922點或3.3%。

全日成交額873.64億元，較上日減少約32.43億元，為10月4日以來新低。

國企指數收報11519點，升19點或0.2%。國指全周升60點或0.5%，連升兩周累飆609點或5.6%。

恒指即月期貨收市升19點或0.07%，報28458點，低水18點。

內地下周三(18日)將召開中共十九大會議，A股反覆靠穩，上證指數創逾21個月收市新高，收升0.13%；深成指升0.81%。兩市成交額約4587億元人民幣。另外，中國海關總署公布，以人民幣計價，中國9月出口1.33萬億元，按年增9%，遜預期；進口是1.13萬億元，按年增19.5%，勝預期。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升不足1點，報22798。

藍籌股方面，友邦(01299)與泰國盤谷銀行達成策略性銀行保險夥伴協議，高盛認為有助提升友邦泰國新業務價值，收市升1.5%支撐大市。另外，吉利(00175)升0.9%；聯想(00992)升2.1%；中海油(00883)升1.2%；瑞聲(02018)創3周高，收市升3.7%，為表現最好藍籌。相反，市場消息指騰訊(00700)分拆閱文上市已通過聆訊，收市卻跌0.3%；中移動(00941)跌0.7%；滙控(00005)跌0.1%；工行(01398)跌0.5%。

焦點板塊

醫藥股：石藥集團(01093)按每股12.44元配售1.89億股，較停牌前折讓約6.04%，今早復牌曾跌4.4%，其後拗腰倒升，收市要跌2.7%。普華和順(01358)透過換股投資美國上市的血漿產品製造商CBPO的16.6%股權，成最大單一股東，獲大摩預期股價60日內上升，評級「與大市同步」，目標價2.2元，股價升12.9%。昨日飆升18.6%的金斯瑞生物科技(01548)今日創上市新高，收市回順升4.7%。另外，華潤鳳凰醫療(01515)升4.4%；復星醫藥(02196)和麗珠醫藥(01513)分別升1.3%和2.4%，均連升6日。日前宣布購避孕套生產商的華夏健康(01143)飆51.5%；華夏醫療(08143)飆64.9%，為表現最好港股；華夏醫療旗下萬嘉集團(00401)升23.9%。

鐵建股：全線跑贏大市，中鐵(00390)升3.2%；中交建(01800)升2.2%；中鐵建(01186)升2.6%；中車(01766)升3.4%；中車時代(03898)創52周高，收市升3.7%；中國通號(03969)升4.6%。

內需股：個別股份造好，達利食品(03799)創上市新高，收市升3%；朝日或出售所持青島啤(00168)股份，青島啤升4.3 %。不過華潤啤酒(00291)創52周高後，收市倒跌0.9%。另外，呷哺呷哺(00520)錄得一手6575.5萬股市前交易，每股作價9.5元，涉資6.24億元，股價曾挫9.8%，收市跌5.8%，外電引述銷售文件指，美國泛大西洋資本集團(General Atlantic)配售5000萬股呷哺呷哺。

濠賭股：今日跑輸大市，金沙中國(01928)跌0.5%；銀娛(00027)跌1.6%；永利(01128)跌0.5%；美高梅中國(02282)跌1.1%；新濠國際(00200)跌0.9%；澳博(00880)跌1%。

焦點股份

迅銷(06288)：公布業績後，今早復牌急漲，曾升16.6%創9個半月高，收市升8.8%。集團全年母公司所有人應佔溢利1192億日圓，按年增1.48倍，派息175日圓，當中全年收入創歷史新高。

利標品牌(00787)：午後一度升18.2%，收市升14.3%，成交額增至3.29億元，為超過一年半來最活躍。同系、日前公布正與「山東如意國際時尚產業」磋商認購新股的利邦(00891)回吐4.8%。

德斯控股(08437)：今日上市，最高見0.69元，收報0.68元，較招股價0.48元，高0.2元或41.7%，成交額8071萬元，不計手續費每手賺1600元。

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