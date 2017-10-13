即巿股評 港股直擊

今日與大家再談眾安在綫(06060)，理由是昨日(10月12日)收市後有一名讀者問到此股，表示於94.50元買入5萬股，相對昨日收報88.75元，賬面損失雖為6.08%，連一成也不到，理應不用在意，但以金額而論高達28.75萬元，令她感到不安，想問應繼續持股，還是止蝕離場。

兩天內達標感欣喜

參考股價表現，讀者買入日期應是10月6或9日，假設屬後者，當日收報90.80元，賬面損失金額已有18.5萬元，相信大家也留意到源於放入的資本很大，超過472萬元，足以在香港一次性付款買入一個「細單位」自住或投資。事實上，筆者上次於本專欄分析此股日期為9月29日，於上市首日(9月28日)收報65.20元，較上市價59.70元僅升9.21%，當時以美圖公司(01357)的基本面和股價表現作參考，反映於65元水平買入眾安具值博率。於10月3日開報64.5元，較上述的65.2元再低約1%，反映是合適的進場時機。並於翌日在一電視媒體進行播訪問時表示，股價應有潛力升到高出上市價40%至50%，即為83.6至89.55元，當時為下午1:45，股價報73元，有幸當日收市時已見證成果，收報80.35元，短短兩個多小時升逾一成，亦較目標價下限83.6元只差約4%。下個交易日 (10月6日) 升勢持續，開報85元，已高於83.6元，最終收報93.65元，全日升幅16.55%，較上市價高出56.86%，相對我早前預測的目標價範圍是超額完成，能在兩個交易日內達標，我也感到非常欣喜！

業務前景甚為看好

現在嘗試與大家探討此股的基本面，集團為中國的互聯網保險科技公司，集團旨在透過開發連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險。集團主要提供生活消費生態、消費金融生態、健康生態、汽車生態及航旅生態等五個生態系統的產品。於9月29日收市後發布的2017年中期報告顯示截至今年6月底的總保費收入約24.92億元(人民幣‧同下)，由短期人身險保費和財產保險保費組成，分別約10.55億和14.37億元，相對上述的五個生態系統產品，健康生態應屬前者；其餘四類則屬後者。而較去年同期，兩者分別增長率為1.4倍和57.45%，整體增長84.31%。而2017和2016年上半年的已賺保費分別約19.6億和13.03億元，增長也超過五成，預期網上投保需求會不斷增加，不排除下半年的增長率會更高，業務前景甚為看好。

有望升格為紅底股

此外，於本周一 (10月9日) 的一個網上直播視頻節目上，曾為此股的合理值進行分析，因此股的價值基礎始於「三馬」，當時看到於10月6日騰訊控股(00700)、中國平安(02318)和阿里巴巴 (紐約交易所上市代號：BABA) 以收市價計出市賬率分別是13.53、2.38和10.42倍，由於眾安在綫屬科技保險股，因此可用騰訊和平保，或是阿里和平保得出的市賬率平均數作參考，所以認為眾安的市賬率合理值介乎6至8倍。而截至今年上半年此股的資產淨值折合約76.94億港元，連同上市所得淨額約115.31億港元，合計約192.25億元，相對已發行股數約14.4億股 (A+H股)，計出每股資產淨值為13.35港元。因此，以市賬率為6倍計算，估值為80.11港元；以8倍計算則估值為106.81港元，反映此股有望升上100元，成為「紅底股」。

貨源歸邊有得計算

最終分析貨源歸邊程度，不論是大價股還是細價股，若是貨源歸邊，股價傾向上揚的機會都是較高。於10月12日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有599名，持有約1.98億股，扣除基石投資者及關連客戶合計持有約7,756萬股，於CCASS街貨貨約1.21億股。其中首13名參與者均持股超過200萬股，認為屬大戶持貨機會大，她們佔參與者總數僅2.17%，卻持有約7,485萬股街貨，計出街貨佔比為61.75%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊。筆者認為只要股價不是連續兩天收低於85.00元，升勢仍可維持，有望在本月上試100元。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。