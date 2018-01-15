即巿股評 港股直擊

讀者蔡先生問:「各位專家好，想請教5G概念股前景，例如中興通訊(00763)及長飛光纖光纜(06869)是否仍然值博呢？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「5G概念、電訊設備，這是一個大方向，我是認同。但相關股份的股價近期已經炒上，需要待調整，吼低位才考慮入市，不宜高追。大家都很認同中興通訊，一談到5G概念，電訊設備股中，中興通訊隨即都有炒作。至於長飛光纖光纜都是一樣，但其有利程度未必及得上中興通訊，但兩隻股份都是值得考慮，我會建議待股價調整後分階段吸納作中長線部署。另一方面，5G概念對中資電訊股絕對不利，尤其會影響其盈利表現，不宜再追入。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「本輪電訊設備股大升，最主要是華為於上月完成IMT-2020(5G)之技術試驗第二階段核心網測試，惟5G要正式商用，最快可能亦要到2020年，但市場炒作前期投資，故令一眾相關股份急升。嚴格上，中興(00763)及長飛光纖皆可受惠，問題是炒作已「過龍」，所以現價不建議吸納，反而可以待本輪熱潮稍為轉冷後再分注吸納會更好。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「市場早前憧憬內地5G即將進行商用試驗，估計電訊商將為5G發展預留資本開支，帶動相關電訊設備股發力向好。不過，值得留意的是，內地5G相信在2018至2020年間仍只會處於商用測試階段，預料到2022年才會正式進入正式廣泛的應用，因此電訊商於於相關的資本開支相信會在未來數年逐步增加，屬中線利好的催化劑。中興通訊過去被市場所疚病是管理層的執行力相對較弱。不過，近年業績有明顯turnaround跡象，整體市場評價亦見有所回升。中興股價早前急升後估值已相對昂貴。中線利好因素應仍可發酵，但短期料有機會出現整固，宜吸勿搶。長飛光纖於2014年底上市，業績增長動力表現不俗，但缺點是上市時間相對較短，因此在注碼控制上要有所留意。股價近期同樣已急升，宜待回吐時才再考慮吸納。」

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