即巿股評 港股直擊

美股升咗咁多日，隔晚終於識停一停，抖一抖。至於港股上半場表現較為反覆，暫時仍然受制28500點，但支持位已上移至28300點之上，好淡爭持。恒指低開35點，開市後低見28370點半日低位，跌89點，其後反彈倒升22點，見28482點半日高位，其後喺幾十點之間窄幅上落。恒指中午收報28468點，升9點；國企指數報11508點，升幅較早段收窄至只有8點。

話咗一對指數權重孖寶唔行，個市都係吽吓吽吓，騰訊(00700)噚日創完新高後倒跌已經濕滯，今早裂口低開，暫時剛剛企喺開市價，報收347.2元。騰訊腳軟係因為有缸湖傳聞指阿爺有意入股幾隻內地科技企業巨無霸，目的係為咗加強對科技企業監管。呢個消息有些少嚇親投資者，搞到騰訊股價打倒褪。至於另一重磅股大笨象(00005)，因為隔晚花旗跟細摩派完成績表後股價下跌，大笨象喺ADR時段已失守77元，上半場股價曾低見76.65元，半日收77元，咁橋又係上番開市價。

不過友邦(01299)表現唔錯，集團跟泰國盤谷銀行達成策略性銀行保險夥伴協議，高盛指有助友邦泰國新業務價值，半日升2.2%，無咗孖寶友邦支撐大市。至於其他藍籌個別發展，瑞聲(02018)半日升3.5%，報收139.7元，係表現最好成份股。

醫藥股表現唔錯，龍頭股石藥(01093)復牌宣布配股，以12.44元配售1.89億股，配股價較停牌前折讓6.04%。雖然復牌裂口低開跌逾4%，但掉頭向上一度倒升，半場收市則微跌0.6%。石藥咁嘅走勢，好明顯配股已盡入強中手，配股後股價大有條件創新高，呢期要望多兩明。至於之前推介過嘅金斯瑞生物(01548)又創新高，半日勁升14%，穿頂莫估頂，反正此股曾被大行加持，指為未來最有潛力倍翻股份，有貨繼續坐定定。另一可留意醫藥股係復星醫藥(02196)，股價回升逼近日前高位，又係準備再創新高格局。

十九大前鐵建股做好，市場憧憬十九大又有利消此板塊消息，中鐵(00390)升2.1%；中交建(01800)升2.4%；中鐵建(01186)升2%；中車(01766)升3.2%；中車時代(03898)創52周高，半日升3.9%；中國通號(03969)升2.9%。暫時阿Man較睇好中車，股價升穿7.5元，大有條件挑戰之前高位7.75元再創新高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)