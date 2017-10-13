港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回落，港股今早表現繼續反覆，恒指欠方向於28400點水平爭持。板塊以醫藥股和鐵建股表現最好。

恒指低開35點，開市後曾挫89點，見28369點半日低，之後拗腰，一度倒升22點，見28482點半日高，其後反覆爭持。恒指中午收報28468點，升9點，大市成交額498.6億元。

國企指數報11508點，升8點或0.1%。

A股半日靠穩，滬指升0.15%；深成指升0.61%。

藍籌股方面，友邦(01299)與泰國盤谷銀行達成策略性銀行保險夥伴協議，高盛認為有助泰國新業務價值，半日升2.2%支撐大市。另外，吉利(00175)升1.3%；聯想(00992)升3.2%；中海油(00883)升1.2%；瑞聲(02018)創3周高，半日升3.5%，為表現最好藍籌。相反，市場消息指騰訊(00700)分拆閱文上市已通過聆訊，半日跌0.9%；中移動(00941)跌0.6%；滙控(00005)跌0.4%；工行(01398)跌0.6%。

焦點板塊

醫藥股：石藥集團(01093)按每股12.44元配售1.89億股，較停牌前折讓約6.04%，今早復牌曾跌4.4%，其後拗腰倒升，半日仍要跌0.6%。普華和順(01358)透過換股投資美國上市的血漿產品製造商CBPO16.6%股權，成最大單一股東，獲大摩預期股價60日內上升，評級「與大市同步」，目標價2.2元，股價半日升12.3%。昨日飆升18.6%的金斯瑞生物科技(01548)今早創上市新高，半日升14%。日前宣布購避孕套生產商的華夏健康(01143)半日狂飆59.1%，為表現最好港股。另外，華潤鳳凰醫療(01515)升6.6%；復星醫藥(02196)升2.4%；華夏醫療(08143)升29.8%。

鐵建股：今早全線跑贏大市，中鐵(00390)升2.1%；中交建(01800)升2.4%；中鐵建(01186)升2%；中車(01766)升3.2%；中車時代(03898)創52周高，半日升3.9%；中國通號(03969)升2.9%。

內需股：個別造好，達利食品(03799)創上市新高，半日升3%；朝日或出售所持青島啤(00168)股份，青島啤半日升4.8 %。不過華潤啤酒(00291)創52周高後，倒跌0.7%。另外，呷哺呷哺(00520)市場錄得一手6575.5萬股市前交易，每股作價9.5元，涉資6.24億元，股價曾挫9.8%，半日跌7.4%，外電引述銷售文件指，美國泛大西洋資本集團(General Atlantic)配售5000萬股呷哺呷哺。

焦點股份

迅銷(06288)：公布業績後，今早復牌急漲，曾升16.6%創9個半月高，半日回落僅升5.7%。集團全年母公司所有人應佔溢利1192億日圓，按年增1.48倍，派息175日圓，當中全年收入創歷史新高。

北京汽車(01958)：今早曾升4.5%，見4個月高，半日升3%。上海市經信委發布9月新能源汽車備案目錄，共有6款新能源汽車入選，其中包括北汽佔兩款。另外，東風特汽亦佔兩款。東風(00489)今早創近23個月新高，半日升0.4%，暫見6連升。

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