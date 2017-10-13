即巿股評 港股直擊

今朝坐地鐵返工時，坐我對面嘅太太上車嗰一刻，到我哋一齊喺北角轉車，至我喺灣仔落車佢都未落嘅呢段車程入面，佢同電話嘅另一端講起佢個細路(應該係幼稚園)之日常，重點當然係功課啦，竊聽到佢個小朋友放學後要寫幾多個中文同英文字(因為聽到佢話要寫10個J同10個Q兩行英文字母，所以先估係幼稚園生)，做做吓功課個細路係瞓著咗，跟住呢位媽媽就同電話另一端講每日要點樣督促住個小朋友做功課，BTW佢仲有九萬幾樣「課外活動」；我聽完當然戥個小朋友慘，而坐喺我隔離個男人望住嗰位媽媽斬釘截鐵+自然自語地細細聲講：怪獸家長！無錯，呢個男人咪就係我家老爺囉。

返到公司準備打稿時收到老友Marilyn嘅whatsapp，send嚟嘅只係一張相，相中只有一堆文字同一個紅色大交叉：農場有半和豬共323，牛比羊多147隻，而豬又比牛少294隻，共有羊和牛多少隻？，然後再來多一個whatsapp：Pls help。我對住個芒讀條題目一次都覺得好複雜，或者大人諗嘢係比細路複雜，第一時間我只能用代數去計呢條數，然後戰友Jack比咗個簡易版嘅去計個答案，到最後我先發現Jack用番啲豬牛羊同我用XYZ都係同一個方法之嘛，巴閉。

咁鬼得閒兩條友坐喺度計數就知個市悶到核爆咁滯啦，依家10點38分，恒指做緊28435點，跌23點，日線圖上又再次出現待變嘅「十字星」，而噚日講嘅「長方形」則仲健在，呢啲咁嘅波幅，買嘅輪嘅分分鐘輸Vol輸死。

開恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證最貼價嘅係28600至28699點，呢度有相當於706張期指，若然個市由依家(10點44分見28433點計)上到呢個位仲要食晒呢堆熊仔嘅話，咁就要個市由依家起標上行266點，而一旦照住咁行嘅話，同時代表個市升穿咗個「長方形」頂(約28625點)。

至於下方牛證，最貼價嘅係28300至28399點，呢度有相當於166張期指，若然要個市食晒呢堆貨嘅話，咁就要個市向下行多133點，係就係近，不過得嗰166張期指個吓先大獲呢。

就嚟11點都唔覺得個市有咩大作為，keep住用個「長方形」做短trade先啦，懶得郁嘅咪Happy Friday囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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