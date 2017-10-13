即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，走勢反覆偏好，全日波幅185點。恆指收報28459點，升69點，升0.24%，成交金額 906.07億元。國指收報11500點，升88點或0.78%；上證收報3386點，跌2點或0.06%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭「十字星」收市，成交縮減，觀望味濃。若配合前交易日走勢一併參考，則呈「十字胎」的待變形態。MACD快慢線正差距收窄，走勢略轉弱。

國資委公布，中央企業前三季度實現收入19.1萬億元，同比增長15.4%;實現利潤總額11104.8億元，同比增長18.4%。三季度中央企業效益增速逐月加快，分别為16.4%、17.3%、18.4%，向好趨勢更加明顯。中央企業收入利潤雙快增長，增速比前五年平均水平分别提升12.5和18.3個百分點。

9月內地整體汽車銷量增長5.7%，升幅較8月擴大0.4個百分點，若僅計乘用車，銷量上升3.3%，較8月上升4.1%為低。1至9月累計，乘用車銷量增長2.4%。

白宮幕僚長凱利稱，特朗普尚未就下任聯儲會主席人選做出決定，計畫和更多的候選人進行面談。目前名單上的五人分別為耶倫、前聯儲會理事Kevin Warsh、現任理事Jerome Powell、國家經濟委員會主任加里•科恩、斯坦福大學經濟學家約翰•泰勒。聯儲局理事Powell稱，隨著全球利率上升，新興市場經濟體容易受到負債沈重的企業部門的影響，中國的企業債務風險值得關注。

美股三大指數偏軟，今早亞太股市偏軟，夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢偏軟，支持參考為10月10日低位28260.2點。

個股介紹：

北京汽車(01958)的主要業務涵蓋乘用車研發、製造、銷售與售後服務，乘用車核心零部件生產、汽車金融、以及其他相關業務。

集團在2017年中期錄得收入人民幣667.37億元，增長36%。其中北京奔馳相關的收入達人民幣583.13億元，增長56%，主要原因為(i)北京奔馳銷量同比增加47.0%；及(ii)售價相對較高的車型銷量增長導致平均收入上升。整體毛利人民幣174.9億元，增長62.6%，毛利率26.2%，上升4.3個百份點。期內溢利人民幣50.48億元，增長14.2%。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為9.42倍，周息率3.5%。股份上日收8.07 元，上望9.1元，止蝕設於7.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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