港股直擊 即巿股評

隔晚美股回落，三大指數低收。港股方面，恒指昨日窄幅回升後，今日早段料繼續爭持。

道瓊斯工業平均指數收市跌31點或0.14%，報22841點；標準普爾500指數收市跌4點或0.17%，報2550點；納斯特綜合指數收市跌12點或0.18%，收市報6591點。大型金融股花旗和摩通的第三季業績均勝預期。

聯儲局高層發言方面，聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，通脹有明顯的(material)下滑勢頭，而央行仍不明白原因。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，聯儲局應該清楚表明其堅守2%通脹指標的態度，除非物價有明顯升勢，否則不應該再加息。

另外，美國勞工部公布，截至10月7日止當周，美國首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至24.3萬人，好過市場預期。美國今晚亦將公布上月零售數據。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價格較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報76.88元，較本港上日收市跌0.42元；騰訊(00700)ADR收報349.12元，跌1.08元；國壽(02628)ADR收報24.1元，無升跌；中海油(00883)ADR收報9.93元，跌3仙；中國鋁業(02600)ADR收報6.96元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報4.98元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報5.8元，升1仙；中移動(00941)ADR收報78.69元，跌0.26元；聯通(00762)ADR收報11.17元，跌7仙；中電信(00728)ADR收報4.09元，跌2仙。

ADR港股比例指數報28412點，跌46點或0.16%。夜市期指收報28441點，升2點，較昨日恒指收市低水18點。恒指昨收報28459點，升69點或0.2%。

焦點板塊

內房股：上月銷售數據陸續出爐，包括：中海外(00688)、碧桂園(02007)、龍湖(00960)、中海宏洋(00081)和新城發展(01030)。當中碧桂園今年首9個月，連同合營和聯營公司的合同銷售額約4281.7億元人民幣，按年增長89.82%。

焦點股份

滙豐控股(00005)宣布，零售銀行及財富管理行政總裁范寧(John Flint)將會接替歐智華，出任執行董事及集團行政總裁，任命將於明年2月21日歐智華卸任兩個職位及自滙豐退休之後生效。

友邦保險(01299)：與泰國盤谷銀行達成一項新的策略性銀行保險夥伴協議。該分銷協議為期15年。根據協議，盤谷銀行將獨家分銷友邦在泰國的保障及長期儲蓄產品。協議將在明年上半年生效，合作安排將隨後逐步落實執行。

青島啤酒(00168)：接獲朝日集團通知，出於其商業安排考慮，正研究轉讓其所持該公司全部或部分股份的可能性。朝日集團目前持有該公司約2.7億股H股，約佔其總股本的19.99%，朝日集團未持有其A股股份。

廣發証券(01776)：有傳媒指集團計劃明年分拆其香港業務上市，集資額最多3億美元，該公司澄清，目前尚未研究分拆香港業務上市的事項。同時，根據深圳證券交易所訊息披露公告要求，承諾至少3個月內不籌劃相關事項。

迅銷(06288)：公布業績後，今早將復牌。全年母公司所有人應佔溢利1192億日圓，按年增1.48倍，派息175日圓。集團亦預測來年全年母公司所有人應佔溢利1200億日圓，按年微升0.6%；全年股息持平350日圓。

東風集團(00489)：今年首9個月，累計汽車銷售227.32萬輛，按年增長5.57%。期內，累計生產汽車230.84萬輛，按年升6.9%。

山東新華製藥(00719)：發盈喜，預期今年首9個月股東應佔溢利約1.52億元人民幣至1.96億元人民幣，按年增長約70%至1.2倍。

另外，創業板德斯控股(08437)今早掛牌上市；藍籌華潤電力(00836)今日除息。

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